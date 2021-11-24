В Петербурге задержали распространителя ВИЧ из Узбекистана

Оперативники уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали мужчину, находящегося в межгосударственном розыске. Причина, по которой он впал в немилость на своей родине, необычная — распространение вируса иммунодефицита человека.



Как стало известно «Фонтанке» 24 ноября, обвиняемого по 113 статье УК Узбекистана задержали на улице Купчинской. По материалам уголовного дела, 30-летний иностранец с октября 2020 по январь 2021 года, будучи осведомленным о том, что у него ВИЧ, проживал с девушкой и не говорил ей о своем заболевании. При этом сожитель не использовал презервативы, в результате чего его возлюбленная заразилась.

