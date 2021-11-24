Работодатели ищут контролёров QR-кодов. Аналитики выяснили, сколько им платят

Российские работодатели за последнее время открыли около 100 вакансий для сотрудников, которые должны проверять QR-коды. Чаще всего такие люди нужны в заведениях общепита и торговых центрах. Этим будут заниматься собственно контролёры, а также некоторые администраторы и охранники. Результаты исследования данной ниши представил сервис hh.ru.



В Петербурге, по данным сервиса, контролёру QR-кодов предлагают в среднем от 33 тыс. руб. в месяц. Для сравнения, средняя зарплата по городу составляет 58 тыс. руб. В 87 % вакансий опыт работы не требуется. В 54 % случаев человека берут на полный рабочий день, в 39 % — на сменный график.

