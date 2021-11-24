Работодатели ищут контролёров QR-кодов. Аналитики выяснили, сколько им платят

Российские работодатели за последнее время открыли около 100 вакансий для сотрудников, которые должны проверять QR-коды. Чаще всего такие люди нужны в заведениях общепита и торговых центрах. Этим будут заниматься собственно контролёры, а также некоторые администраторы и охранники. Результаты исследования данной ниши представил сервис hh.ru.
В Петербурге, по данным сервиса, контролёру QR-кодов предлагают в среднем от 33 тыс. руб. в месяц. Для сравнения, средняя зарплата по городу составляет 58 тыс. руб. В
В целом работодатели стали чаще указывать, что необходимый им сотрудник должен сам иметь QR-код. Причем не только в сфере «гостиницы, рестораны, общепит», но и в сфере «информационные технологии, системная интеграция, Интернет».
Соискатели тоже стали чаще указывать, что хотят работать контролёрами QR-кодов и температуры тела — на сервисе около ста таких запросов. Чаще это женщины до 30 лет. Они хотят получать в среднем 24 тыс. руб. Больше всего таких резюме открыто жителями Липецкой (20) и Свердловской (12) областей. В Москве — 7, в Петербурге — единичные резюме.