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Работодатели ищут контролёров QR-кодов. Аналитики выяснили, сколько им платят

В Петербурге контролёру QR-кодов предлагают от 33 тыс. руб.

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Российские работодатели за последнее время открыли около 100 вакансий для сотрудников, которые должны проверять QR-коды. Чаще всего такие люди нужны в заведениях общепита и торговых центрах. Этим будут заниматься собственно контролёры, а также некоторые администраторы и охранники. Результаты исследования данной ниши представил сервис hh.ru.

В Петербурге, по данным сервиса, контролёру QR-кодов предлагают в среднем от 33 тыс. руб. в месяц. Для сравнения, средняя зарплата по городу составляет 58 тыс. руб. В 87 % вакансий опыт работы не требуется. В 54 % случаев человека берут на полный рабочий день, в 39 % — на сменный график.

В целом работодатели стали чаще указывать, что необходимый им сотрудник должен сам иметь QR-код. Причем не только в сфере «гостиницы, рестораны, общепит», но и в сфере «информационные технологии, системная интеграция, Интернет».

Соискатели тоже стали чаще указывать, что хотят работать контролёрами QR-кодов и температуры тела — на сервисе около ста таких запросов. Чаще это женщины до 30 лет. Они хотят получать в среднем 24 тыс. руб. Больше всего таких резюме открыто жителями Липецкой (20) и Свердловской (12) областей. В Москве — 7, в Петербурге — единичные резюме.

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Комментарии (14)

houspi
Робосканер на входе поставить не судьба?
***_555
Пойдут больные синдромом вахтёра и бывшие полицаи.
Dazdraperma
Ну вот, а говорили, что провакцинированному, но потерявшему работу офисному планктону и официантам обанкротившихся ресторанов грозит безработица... Не грозит. Пойдут на не менее интеллектуальный труд - курокоды проверять.
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