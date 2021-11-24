Искусственный разум дал ответ, когда именно четвертая волна COVID-19 достигнет пика

Нейросеть российской компании Promobot, разрабатывающей искусственный интеллект для роботов, выбрала день, когда четвертая волна коронавируса в стране имеет максимальные шансы достичь пика. Это 22 декабря. Вероятность такого прогноза, по оценке нейросети, составляет 93 % . Об этом 24 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.



«При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и в других странах, а также на основе статистики вакцинации, специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса. По данным специалистов, пик в России придется на 22 декабря — после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад», — отмечают в Promobot.

