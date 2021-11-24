Искусственный разум дал ответ, когда именно четвертая волна COVID-19 достигнет пика

Нейросеть российской компании Promobot, разрабатывающей искусственный интеллект для роботов, выбрала день, когда четвертая волна коронавируса в стране имеет максимальные шансы достичь пика. Это 22 декабря. Вероятность такого прогноза, по оценке нейросети, составляет
«При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и в других странах, а также на основе статистики вакцинации, специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса. По данным специалистов, пик в России придется на 22 декабря — после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад», — отмечают в Promobot.
Чтобы сделать ответ более точным, разработчики расширили выборку данных, подняли вероятностный порог и сузили запрос.
«Вероятность — 93 %, такая вероятность, по подсчетам специалистов Promobot, наиболее точно соотносится с контекстом события. Разработчики добавляют, что предсказание может корректироваться в связи с тем, что ограничительные меры во время четвертой волны гораздо слабее. Поэтому пик может наступить на несколько дней раньше», — объясняют в компании.
Для генерации прогноза использовались «мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей, самая известная из которых — нейросеть GPT-3, которую представил несколько месяцев назад Илон Маск».