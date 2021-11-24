FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +3
74.83р84.17р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Искусственный разум дал ответ, когда именно четвертая волна COVID-19 достигнет пика

10
Печать

Нейросеть российской компании Promobot, разрабатывающей искусственный интеллект для роботов, выбрала день, когда четвертая волна коронавируса в стране имеет максимальные шансы достичь пика. Это 22 декабря. Вероятность такого прогноза, по оценке нейросети, составляет 93 %. Об этом 24 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и в других странах, а также на основе статистики вакцинации, специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса. По данным специалистов, пик в России придется на 22 декабря — после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад», — отмечают в Promobot.

Чтобы сделать ответ более точным, разработчики расширили выборку данных, подняли вероятностный порог и сузили запрос.

«Вероятность — 93 %, такая вероятность, по подсчетам специалистов Promobot, наиболее точно соотносится с контекстом события. Разработчики добавляют, что предсказание может корректироваться в связи с тем, что ограничительные меры во время четвертой волны гораздо слабее. Поэтому пик может наступить на несколько дней раньше», — объясняют в компании.

Для генерации прогноза использовались «мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей, самая известная из которых — нейросеть GPT-3, которую представил несколько месяцев назад Илон Маск».

Компания Promobot основана в 2015 году в Перми. Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Роботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя сотрудников.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

houspi
Нейросеть ложпотребпозора объявила что четвертая волна уже повержена.
O-o!
инфа для лохов. учитывая, что власть и ее ветви физически не в состоянии говорить правду уже много лет, то самый продвинутый ИИ, опираясь на "статистику" этой власти, может только гнать мокрую пургу, как сегодня на улице
Michael_5e4cd31840823
Лучше бы предсказали, когда и с какой вероятностью будет новый президент :)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний