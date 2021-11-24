Ракицкий спас «Зенит» от поражения в матче с «Мальмё» и отправил клуб в Лигу Европы

Вничью для петербургского футбольного клуба «Зенит» завершился матч группового этапа Лиги чемпионов против шведского «Мальмё». Встреча проходила 23 ноября в Мальмё.



Команды сыграли со счетом 1:1. Первый гол забил на 28 минуте Сорен Рикс из шведского клуба. На 49 минуте судья Андрис Трейманис из Латвии назначил пенальти за нарушение на Венделе. Артем Дзюба, пробивший 11-метровый прямо по центру попал во вратаря. На 62 минуте Дзюба забил с передачи того же Вендела, но судья не засчитал гол из-за офсайда. На 86 минуте Дмитрий Чистяков получил вторую желтую карточку и был удален с поля, оставив петербургский клуб в меньшинстве. Несмотря на это, сине-бело-голубые продолжили атаковать. На 90-й минуте судья вновь назначил пенальти в ворота «Мальмё» уже за нарушение на Дзюбе в штрафной. На этот раз 11-метрой вышел пробить защитник Ярослав Ракицкий и он уже был точен.