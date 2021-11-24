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Ракицкий спас «Зенит» от поражения в матче с «Мальмё» и отправил клуб в Лигу Европы

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Вничью для петербургского футбольного клуба «Зенит» завершился матч группового этапа Лиги чемпионов против шведского «Мальмё». Встреча проходила 23 ноября в Мальмё.

Команды сыграли со счетом 1:1. Первый гол забил на 28 минуте Сорен Рикс из шведского клуба. На 49 минуте судья Андрис Трейманис из Латвии назначил пенальти за нарушение на Венделе. Артем Дзюба, пробивший 11-метровый прямо по центру попал во вратаря. На 62 минуте Дзюба забил с передачи того же Вендела, но судья не засчитал гол из-за офсайда. На 86 минуте Дмитрий Чистяков получил вторую желтую карточку и был удален с поля, оставив петербургский клуб в меньшинстве. Несмотря на это, сине-бело-голубые продолжили атаковать. На 90-й минуте судья вновь назначил пенальти в ворота «Мальмё» уже за нарушение на Дзюбе в штрафной. На этот раз 11-метрой вышел пробить защитник Ярослав Ракицкий и он уже был точен.

Таким образом, «Зенит» сумел спастись от поражения на последних минутах. Этот результат с одной стороны окончательно лишил петербуржцев даже математических шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, а с другой — обеспечил участие в плей-офф Лиги Европы.

Следующий матч сине-бело-голубые сыграют в Москве 28 ноября против ЦСКА.

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Комментарии (6)

mavar
Не стыдно, Сергей Богданович?
Свободу Лёхе!
Странный матч, но - весёлый Спектакль) С одной стороны - когда ещё мы увидим такую бестолковую игру Зенита, с другой - забавный эксперимент) Пока был трезвым - ругал Семака, как мог, затем, - уже просто болел за Мальме) Было полное ощущение, что Зенит решил поиграть на скоростях Чемпионского Аякса, а оказалось, что игроки к этому не готовы - полное непонимание друг друга на таких скоростях! ) И да, была заметна и другая ошибка - шапкозакидательская, которая - не прокатила! ) А Мальме я люблю со времён фразы-представления.. - "Полиция Мальме, предъявите Ваши..")))
Rozenkrantz
а жаль. в идеале был бы полный вылет из еврокубков, чтобы в городе поспокойнее стало
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