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В Пензенской области задержали трех человек, которые под видом сотрудников рехаба похищали и удерживали зависимых

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В Пензенской области полицейские совместно с росгвардейцами задержали трех участников организованной группы, представители которой под видом сотрудников реабилитационных центров незаконно лишали свободы людей с алкогольной и наркотической зависимостями.

Как сообщило МВД Медиа 24 ноября, предполагаемые преступники получали от родственников наркоманов и алкоголиков деньги за лечение, однако самой терапии не оказывали. Нуждающихся в лечении похищали и удерживали в арендованном помещении от нескольких месяцев до года.

«Соучастники противоправных деяний применяли к удерживаемым в центрах лицам насилие, а также моральное и психологическое давление. На связь с родственниками потерпевшие выходили один раз в неделю, однако телефонный звонок проходил под контролем сотрудников данного центра и после соответствующего инструктажа», — отметили в пресс-службе.

По факту правонарушения в СКР по Пензенской области возбудили уголовное дело.

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