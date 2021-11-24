В Пензенской области задержали трех человек, которые под видом сотрудников рехаба похищали и удерживали зависимых

В Пензенской области полицейские совместно с росгвардейцами задержали трех участников организованной группы, представители которой под видом сотрудников реабилитационных центров незаконно лишали свободы людей с алкогольной и наркотической зависимостями.



Как сообщило МВД Медиа 24 ноября, предполагаемые преступники получали от родственников наркоманов и алкоголиков деньги за лечение, однако самой терапии не оказывали. Нуждающихся в лечении похищали и удерживали в арендованном помещении от нескольких месяцев до года.