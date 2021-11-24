Евровесна без красивого футбола. Как «Зенит» вымучил в Швеции нужную ничью

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Поделиться Поделиться







Матч в Швеции изначально можно было рассматривать с двух сторон. С одной стороны, откровенного турнирного значения встреча не имела. Хозяева проиграли все предыдущие матчи и шансы на выход в весеннюю часть Лиги Европы имели исключительно теоретические. Для этого «Мальмё» нужно было обыгрывать гостей очень крупно: на «Газпром Арене» шведы проиграли 4:0. Уже во втором туре группового этапа команда Сергея Семака по сути гарантировала себе евровесну.

С другой стороны, после предыдущих двух неудачных еврокампаний петербургским любителям футбола хотелось наконец увидеть на поле в Лиге Чемпионов не тактическую борьбу за результат, а просто веселый и яркий футбол. Для участия «Зенита» в плэй-оффе главного клубного футбольного турнира помимо победы на «Мальмё» в любом случае требовалось очень много сошедшихся условий: поражение «Челси» в параллельном матче вторника против «Ювентуса» плюс победа над «Челси» в декабре в Петербурге. Шансы даже теоретическими не назовешь. А вот запрос на радость от футбола в петербургских футбольных умах и социальных сетях сквозил очень четко.



По лазарету: у Станислава Крицюка все так же загадочная травма, сроки восстановления не известны. А вот Далер Кузяев, наконец, вернулся — для начала на скамейку запасных (рядом с уже окончательно выздоровевшим Магомедом Оздоевым). В Петербурге остался восстанавливаться после свежего повреждения Сердар Азмун. Семак не стал изменять себе и вывел команду по привычной для Лиги Чемпионов схеме в 5 защитников: Вячеслав Караваев справа, Дуглас Сантос слева, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий в центре; опорным — Вильмар Барриос; рядом — южноамериканские соседи Вендел, Малком, Клаудиньо (все четыре бразильца на поле). На острие — Артем Дзюба. По прошлым матчам казалось, что Артему временами было непросто находить общий язык с соплеменниками Пеле. Но до стартового свистка болельщики привычно гнали опасения прочь.

Первый тайм получился удивительно сонным. До 20 минуты футболисты «Мальмё» в принципе не появлялись на горизонте Кержакова. В атаке игроки «Зенита» мучительно искали друг друга. Опасения — как найдут друг друга бразильцы с Дзюбой — подтверждались все больше и больше. На 12 минуте после скидки Артема удар заблокировали защитники. На 18 минуте Клаудиньо неточно пробил с подбора. На 28 минуте шведы впервые добрались до штрафной гостей и первым ударом в створ открыли счет: пожилой датчанин Серён Риекс последовательно ушел от Караваева, качнул Ловрена, пробил между ног Ракицкого и забил. Для «Мальмё» этот гол стал первым в текущей Лиге Чемпионов.



Появилась надежда, что ну вот сейчас футболисты «Зенита» встрепенуться и побегут. Но нет. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу хозяев.

По итогам первого тайма петербургский спортивный журналист Александр Дорский написал в твиттере: «Ужасающее зрелище. Насколько Вендел хорош в РПЛ, настолько же он проваливает ЛЧ. Чистяков такими темпами может и с красной уехать. Клаудиньо – миллион потерь на ровном месте». С его диагнозом было сложно спорить.

Но второй тайм получился огненным: он вместил в себе все возможные сюжеты, кроме автогола и драки. Уже в перерыве Ловрена заменил Александр Ерохин, Клаудиньо — Андрей Мостовой. «Зенит» перестроился на схему с 4 защитниками и пошла руда.

На 49 минуте Вендел заработал пенальти: вратарь хозяев Далин снес бразильца. Латышский арбитр Андрис Трейманис даже не колебался. К мячу подошел Дзюба и пробил в вратаря. Добивание головой форвард «Зенита» умудрился завернуть от ворот. Петербургские болельщики болезненно заржали. Андрей Аршавин в эфире телевидения сурово молвил: «Своей игрой Артем не заслужил забитого мяча». К слову, еще один пенальти за фол Трейманис после консультаций с ВАРом не назначил.



На 61 минуте Дзюба забил. Но из оффсайда: на момент передачи Вендела форвард действительно был вне игры — плечом и головой.

На 86 минуте Чистяков получил вторую желтую карточку за фол на чужой половине поля и заслуженно покинул игру — как и предвидел Дорский в перерыве.

Уже в экстра-минуты за удар локтем по шее Дзюбы — пусть он и хватался за лицо — был назначен еще один пенальти: латышский арбитр долго слушал коллег по ВАР, пошел смотреть повторы сам и однозначно показал на 11-метровую точку. Со второй попытки «Зенит» справился с задачей, но к точке пошел уже другой : Ракицкий пробил в правый угол, Далин угадал, но не дотянулся с прыжком.

Предварительные итоги: «Мальме» забил первый гол в турнире. «Зенит» в чудовищном матче умудрился уйти от поражения и заработал очко на выезде. Победа «Челси» над «Ювентусом» со счетом 4:0 окончательно расставила статус-кво в таблице. Горькая статистика: у «Зенита» Семака в Лиге Чемпионов ноль побед на выезде — 4 ничьих, 12 поражений. Российские клубы 6 лет не выходит в плэй-офф Лиги Чемпионов. Матч с «Челси» в Петербурге окончательно получил статус товарищеского. «Зенит» отправляется в Лигу Европы.



Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

