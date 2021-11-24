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Среда джаза с Давидом Голощекиным: The Thad Jones/ Mel Lewis Orchestra — Body And Soul

Запись концерта двух выдающихся джазовых музыкантов — Тэда Джонса и Мэла Льюиса. Берлин, 1978 год.

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среда джаза

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