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Глава ВОЗ заявил, что 70 процентов примененной в мире вакцины ушло всего в десять стран

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«Шокирующим дисбалансом» назвал ситуацию с распределением вакцин от коронавируса в мире генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Сохраняется шокирующий дисбаланс в глобальном распределении вакцин. Всего в мире применено более 7,3 млрд доз вакцины, однако около 70% этого количества ушло всего в 10 стран», — цитирует 23 ноября главу ВОЗ ТАСС. Он отметил, что к настоящему моменту полностью вакцинированы почти 40% жителей планеты, «но в Африке — только 6%». Текст выступления распространила в Женеве пресс-служба ВОЗ.

Гендиректор напомнил о поставленной ВОЗ задаче добиться охвата прививками до конца года не менее 40% населения во всех странах. Для этого требуется 11 млрд доз вакцины, сказал он. Глава ВОЗ призвал «резко нарастить производство» вакцин в странах с низкими и средними доходами на душу населения.

«Прибыли и патенты должны отойти на второй план, уступив место праву на охрану здоровья», — заключил гендиректор ВОЗ.

По данным ВОЗ на 22 ноября, в мире с начала пандемии зафиксировано 256 966 237 случаев заражения коронавирусом, умерли 5 151 643 человека.

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Комментарии (8)

guess
И слава богу, хоть негроидная раса выживет
Kit.
Интересно, какой процент населения Африки - антипрививочники?
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