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На Комендантском проспекте массовая авария «с корнем» вырвала ограждение

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием четырех автомобилей

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Вблизи дома № 22 на Комендантском проспекте в Петербурге произошла массовая авария, участниками которой стали четыре машины. Из-за удара пострадало ограждение, разделяющее полосы встречного движения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 23 ноября, столкнулись автомобили BMW X6, Daewoo Matiz, Nissan Qashqai и Toyota. В результате происшествия никто не пострадал.

читатель «Фонтанки» Владислав

Судя по данным «Яндекса», на Комендантском проспекте сформировался затор длиной чуть более 300 метров. Движение машин замедлилось на участке от дома № 23 до пересечения с Долгоозёрной улицей.

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Комментарии (1)

mavar
Наверняка, матиз снёс какашку, и они все вместе шестёрку уделали.
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