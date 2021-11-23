На Комендантском проспекте массовая авария «с корнем» вырвала ограждение

Вблизи дома № 22 на Комендантском проспекте в Петербурге произошла массовая авария, участниками которой стали четыре машины. Из-за удара пострадало ограждение, разделяющее полосы встречного движения.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 23 ноября, столкнулись автомобили BMW X6, Daewoo Matiz, Nissan Qashqai и Toyota. В результате происшествия никто не пострадал.
читатель «Фонтанки» Владислав
Судя по данным «Яндекса», на Комендантском проспекте сформировался затор длиной чуть более 300 метров. Движение машин замедлилось на участке от дома № 23 до пересечения с Долгоозёрной улицей.