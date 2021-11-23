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Сериал «Зов ада» обошел «Игру в кальмара» и стал самым популярным проектом на Netflix

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Южнокорейский мини-сериал «Зов ада» стал самым популярным проектом на Netflix, обогнав знаменитую «Игру в кальмара». Он стартовал на платформе 19 ноября и спустя сутки возглавил рейтинги более чем в 80 странах.

О том, что сериал стал самым известным проектом стримингового сервиса, 23 ноября написал The Guardian, ссылаясь на данные сервиса FlixPatrol. Режиссер шоу — Ён Сан Хо.

«Зов ада» сосредоточен на команде демонов, которые выслеживают грешников, знающих о дате и времени своей смерти. Гигантские существа сжигают своих жертв и отправляют их в преисподнюю. Происходящее приводит к массовой истерии и всплеску религиозного фанатизма.

Сериал содержит шесть эпизодов длительностью 50 минут. Это первая корейская драма, которая была представлена на кинофестивале в Торонто.

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