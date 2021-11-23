Нидерланды стали отправлять больных ковидом в Германию из-за нехватки мест

Больницы Нидерландов столкнулись с нехваткой мест для COVID-пациентов. Больных начали отправлять в соседнюю Германию. Об этом 23 ноября сообщает The Guardian.
«Органы здравоохранения заявили, что сегодня утром один пациент был доставлен на машине скорой помощи из Роттердама в Бохум, город в 150 милях на западе Германии, а другой будет доставлен в ту же больницу сегодня же», — пишет газета.
Отмечается, что показатель заполняемости больниц в Нидерландах достиг самого высокого уровня с мая этого года. Медицинские учреждения уменьшают объём медицинской помощи по другим заболеваниям, включая лечение рака и операции на сердце. В понедельник 470 из 1 050 коек интенсивной терапии в стране использовались для пациентов с COVID.
За сутки в стране было выявлено более 23 тысяч случаев заражения вирусом, что почти на 1,5 тысячи превысило среднее число выявленных случаев за последние 7 дней. Немецкие больницы предложили Нидерландам 20 коек.
Издание отмечает, что правительство Нидерландов объявило о планах ввести дополнительные ограничения, что привело сразу к трем случаям ночных беспорядков.