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Нидерланды стали отправлять больных ковидом в Германию из-за нехватки мест

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Больницы Нидерландов столкнулись с нехваткой мест для COVID-пациентов. Больных начали отправлять в соседнюю Германию. Об этом 23 ноября сообщает The Guardian.

«Органы здравоохранения заявили, что сегодня утром один пациент был доставлен на машине скорой помощи из Роттердама в Бохум, город в 150 милях на западе Германии, а другой будет доставлен в ту же больницу сегодня же», — пишет газета.

Отмечается, что показатель заполняемости больниц в Нидерландах достиг самого высокого уровня с мая этого года. Медицинские учреждения уменьшают объём медицинской помощи по другим заболеваниям, включая лечение рака и операции на сердце. В понедельник 470 из 1 050 коек интенсивной терапии в стране использовались для пациентов с COVID.

За сутки в стране было выявлено более 23 тысяч случаев заражения вирусом, что почти на 1,5 тысячи превысило среднее число выявленных случаев за последние 7 дней. Немецкие больницы предложили Нидерландам 20 коек.

Издание отмечает, что правительство Нидерландов объявило о планах ввести дополнительные ограничения, что привело сразу к трем случаям ночных беспорядков.

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Комментарии (8)

тов
По всему интернету народ перепостит фото и видео бесконечного моря людей на митинге против обязательной вакцинации в вене в австрии, а у вас еще нет.

Цензура невыгодна потому что рождает медийное убожество и уводит на другие сайты.
Dazdraperma
Это те самые Нидерланды, где уколото 75% населения? Так вроде же нам тут рассказывают, что уколотые в больницы не попадают. А если и попадают, то до палаты интенсивной терапии точно не доходят. Как же так? Новые методички еще не подвезли?
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