Завпроизводством «Ленты» на Савушкина, где отравились более 100 человек, освободили от ответственности

Главная по столовой в центральном офисе «Ленты» в Петербурге ушла от уголовной ответственности за массовое отравление сотрудников. Пока следствие считало тех, кого скосила дизентерия, срок давности по делу истёк.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 23 ноября, дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в отношении Светланы Ягодки прекращено в Приморском районном суде. От уголовной ответственности её освободили из-за истечения сроков давности — с момента, когда сотрудники «Ленты» один за другим попадали на больничные койки с кишечной инфекцией, прошло два года. Этого достаточно по преступлениям небольшой тяжести, к которым относится статья 236 УК.
Осенью 2019 года Светлана Ягодка работала заведующей производством в столовой в «Ленте» на Савушкина. В её обязанности, помимо общего руководства работниками, входил в том числе контроль качества и сроков годности продуктов. На ней же была организация уборки после смен и ответственность за готовые блюда.
«Фонтанка» писала, что дизентерия массово косила персонал «Ленты» в начале ноября 2019-го. По информации Роспотребнадзора, было зафиксировано 155 случаев кишечной инфекции.
Дело в отношении Ягодки дошло до суда в сентябре 2020 года со 111 заболевшими и ходатайством следствия о прекращении производства. Женщина ранее не привлекалась к суду, признала вину, ущерб возмещён, наказание ей просили ограничить судебным штрафом. В материалах были перечислены 13 нарушений должностной инструкции, в том числе вчерашняя творожная запеканка, которой кормили не по меню, и формальное ведение журнала на гнойничковые заболевания, в результате чего в столовой работал персонал с признаками кишечной инфекции.
Прокурор ходатайство не поддержал. Суд согласился, что необходимые требования для прекращения дела обвиняемая не выполнила. Ущерб пострадавшим возместила «Лента», извинений сотрудникам Ягодка не приносила. Кроме того, отмечены расхождения в количестве отравившихся. Материалы вернули в Следственный комитет для уточнения.
В марте 2021 года дело снова поступило судье с тем же ходатайством и аналогичным решением. К третьему заходу число потерпевших изменили на 109, Ягодка добавила просьбу прекратить производство из-за истечения сроков давности. Возражений со стороны прокуратуры не последовало, суд прекратил дело.