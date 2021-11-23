Завпроизводством «Ленты» на Савушкина, где отравились более 100 человек, освободили от ответственности

Главная по столовой в центральном офисе «Ленты» в Петербурге ушла от уголовной ответственности за массовое отравление сотрудников. Пока следствие считало тех, кого скосила дизентерия, срок давности по делу истёк.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 23 ноября, дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в отношении Светланы Ягодки прекращено в Приморском районном суде. От уголовной ответственности её освободили из-за истечения сроков давности — с момента, когда сотрудники «Ленты» один за другим попадали на больничные койки с кишечной инфекцией, прошло два года. Этого достаточно по преступлениям небольшой тяжести, к которым относится статья 236 УК.



Осенью 2019 года Светлана Ягодка работала заведующей производством в столовой в «Ленте» на Савушкина. В её обязанности, помимо общего руководства работниками, входил в том числе контроль качества и сроков годности продуктов. На ней же была организация уборки после смен и ответственность за готовые блюда.

«Фонтанка» писала, что дизентерия массово косила персонал «Ленты» в начале ноября 2019-го. По информации Роспотребнадзора, было зафиксировано 155 случаев кишечной инфекции.

Дело в отношении Ягодки дошло до суда в сентябре 2020 года со 111 заболевшими и ходатайством следствия о прекращении производства. Женщина ранее не привлекалась к суду, признала вину, ущерб возмещён, наказание ей просили ограничить судебным штрафом. В материалах были перечислены 13 нарушений должностной инструкции, в том числе вчерашняя творожная запеканка, которой кормили не по меню, и формальное ведение журнала на гнойничковые заболевания, в результате чего в столовой работал персонал с признаками кишечной инфекции.

