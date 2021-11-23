Два человека погибли при взрывах на ракетной фабрике под Белградом

На фабрике ракетного топлива в районе Бубань-Поток в пригороде Белграда прогремели взрывы. Об этом 23 ноября пишет издание «Вечерне новости».
По данным СМИ, инцидент произошел около 14 часов (16:00 мск) на фабрике EDePro, где производят топливо для противоградных ракет.
В результате погибли два человека, еще 16 пострадали. На месте работают спасатели. Пожарные опасаются возможности новых взрывов.
Местные жители, ставшие очевидцами ЧП, делятся в сетях ужасающими кадрами. Огромный столб белого дыма буквально накрывает пригород сербской столицы. На фоне слышны звуки взрывов.
U Leštanima eksplozija i još uvek se čuju eksplozije.— Savski nasip (@savski_nasip) November 23, 2021
📸 Dragica Mesaric pic.twitter.com/968N9RjK8z
Eksplozija na Bubanj Potoku pic.twitter.com/w7BUzXPb8z— Testosteron (@Dzikac) November 23, 2021
Ljudi sta je ovo eksplodiralo?! pic.twitter.com/jcDhP39b4V— DetetoKoeSeBoriProtivZloto (@DeteSeInati) November 23, 2021