FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +4
74.83р84.17р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Два человека погибли при взрывах на ракетной фабрике под Белградом

1
Печать

На фабрике ракетного топлива в районе Бубань-Поток в пригороде Белграда прогремели взрывы. Об этом 23 ноября пишет издание «Вечерне новости».

По данным СМИ, инцидент произошел около 14 часов (16:00 мск) на фабрике EDePro, где производят топливо для противоградных ракет.

В результате погибли два человека, еще 16 пострадали. На месте работают спасатели. Пожарные опасаются возможности новых взрывов.

Местные жители, ставшие очевидцами ЧП, делятся в сетях ужасающими кадрами. Огромный столб белого дыма буквально накрывает пригород сербской столицы. На фоне слышны звуки взрывов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

ivan5_5e4d10fe646f6
Зарабатывать на oружии наркoтиках и алкoroле - oдинакoвo пo cути свoей.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний