Футболисты российской сборной снялись в ролике в поддержку развития донорства костного мозга

В ролике, который появился в Сети 23 ноября, спортсмены наглядно демонстрируют, что стать потенциальным донором костного мозга теперь очень просто — для этого даже не надо обращаться в медицинское учреждение. Раньше необходимо было сдать кровь на типирование — исследование для определения генотипа. Теперь берут мазок с внутренней стороны щеки, и это можно сделать самостоятельно без медика, а биообразец отправить в лабораторию по почте.

Чтобы попасть в регистр доноров, нужно оставить заявку на сайте РДКМ. Доброволец получит по почте набор с палочками для взятия биоматериала и инструкцию. Процедура полностью бесплатная, все расходы по пересылке и типированию биообразцов берут на себя Национальный РДКМ, Почта России и Русфонд.



По данным РДКМ, сейчас во всех российских донорских базах состоят около 160 тыс. человек, а необходимый минимум — 500 тыс. доноров и потребность в них растёт. Пандемия коронавируса ещё больше обострила нехватку добровольцев и усложнила их рекрутинг: донорские акции приходится отменять, а потребность в трансплантациях осталась, пояснили в РДКМ.

