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Арестован водитель, устроивший пьяное ДТП на Зеленогорском шоссе. Его «Тойота» убила троих

Обвиняемого в смертельной аварии на Зеленогорском шоссе заключили под стражу

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Новогодние праздники в следственном изоляторе ждут водителя «Тойоты» после аварии в Курортном районе Петербурга. Он пережил выезд на встречную полосу, его пассажир и ещё двое нет.

Как сообщает прокуратура, меру пресечения 43-летнему автомобилисту 23 ноября определил Сестрорецкий районный суд. Следователь настаивал на строгой изоляции от дорог и общества, прокурор также просил о страже.

Мужчине предъявлено обвинение по 6-й части статьи 264 УК за пьяное нарушение ПДД, повлёкшее гибель трёх человек. Согласно материалам дела, «Тойота Королла» с нетрезвым водителем вечером 18 ноября вылетела на встречную полосу Зеленогорского шоссе и столкнула в кювет «Ладу Гранту».

В «Ладе» выжил 32-летний пассажир. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Двое его спутников погибли. Также скончался пассажир «Тойоты», водителя забрали в больницу с травмами средней степени тяжести.

Как уточнили «Фонтанке» в прокуратуре, суд удовлетворил ходатайство и определил обвиняемого в следственный изолятор до 18 января.

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Комментарии (2)

Редиcка
А вот сажали бы в России за вождение в пьяном виде - и до смертей дело бы не дошло. Он ведь не первый раз пьяный за рулем.
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