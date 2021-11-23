Арестован водитель, устроивший пьяное ДТП на Зеленогорском шоссе. Его «Тойота» убила троих

Новогодние праздники в следственном изоляторе ждут водителя «Тойоты» после аварии в Курортном районе Петербурга. Он пережил выезд на встречную полосу, его пассажир и ещё двое нет.



Как сообщает прокуратура, меру пресечения 43-летнему автомобилисту 23 ноября определил Сестрорецкий районный суд. Следователь настаивал на строгой изоляции от дорог и общества, прокурор также просил о страже.



Мужчине предъявлено обвинение по 6-й части статьи 264 УК за пьяное нарушение ПДД, повлёкшее гибель трёх человек. Согласно материалам дела, «Тойота Королла» с нетрезвым водителем вечером 18 ноября вылетела на встречную полосу Зеленогорского шоссе и столкнула в кювет «Ладу Гранту».

