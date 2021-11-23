В Выборгском районе в 2023 году появится новый детский сад на 150 детей

В Выборгском районе, на пересечении улиц Брюлловской и Архитектора Белова, началось строительство детского сада на 150 малышей.
Как сообщают в компании «КВС», планируется ввести здание в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года.
Детский сад рассчитан на восемь групп: две подготовительные, две старшие, одна средняя, одна младшая и две группы раннего возраста. В здании предусмотрены все необходимые помещения — музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда, изолированные помещения для каждой группы, медицинский блок.
Трехэтажное здание детского сада располагается на закрытой территории жилого комплекса «Континенты». Как обещает застройщик, фасады оформят в теплых коричневых и бежевых тонах, соответствующих облику всего проекта.