FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +4
73.45р82.77р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

В Выборгском районе в 2023 году появится новый детский сад на 150 детей

0
Печать

В Выборгском районе, на пересечении улиц Брюлловской и Архитектора Белова, началось строительство детского сада на 150 малышей.

Как сообщают в компании «КВС», планируется ввести здание в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года.

Детский сад рассчитан на восемь групп: две подготовительные, две старшие, одна средняя, одна младшая и две группы раннего возраста. В здании предусмотрены все необходимые помещения — музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда, изолированные помещения для каждой группы, медицинский блок.

Трехэтажное здание детского сада располагается на закрытой территории жилого комплекса «Континенты». Как обещает застройщик, фасады оформят в теплых коричневых и бежевых тонах, соответствующих облику всего проекта.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний