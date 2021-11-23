Группа MGZAVREBI сыграет в Петербурге большой концерт в честь 15-летия

Знаменитая грузинская группа MGZAVREBI едет в Северную столицу, чтобы отметить свой 15-летний день рождения. Шоу пройдет с размахом — коллектив приглашает поклонников (но только тех, у кого есть QR-коды) 25 ноября на «Тинькофф Арену». (16+)
Группа MGZAVREBI образовалась в Тбилиси в 2006 году и изначально существовала как трио, которое впоследствии разрослось до группы из 7 человек. MGZAVREBI имеет нестандартный набор инструментов. Как много вы знаете коллективов, где есть, например, кахон, пандури (нечто вроде грузинской балалайки), флейта и губная гармошка одновременно? Все это дополняют гитары, клавиши и, конечно, вокал.
В дискографии MGZAVREBI 7 студийных альбомов, последний — Geo — вышел в 2018 году. Как видно, релизами коллектив не балует. А вот новый видеоклип вышел у MGZAVREBI буквально только что — 18 ноября. Коллектив экранизировал песню Ananke.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»