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Группа MGZAVREBI сыграет в Петербурге большой концерт в честь 15-летия

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Знаменитая грузинская группа MGZAVREBI едет в Северную столицу, чтобы отметить свой 15-летний день рождения. Шоу пройдет с размахом — коллектив приглашает поклонников (но только тех, у кого есть QR-коды) 25 ноября на «Тинькофф Арену». (16+)

Фото: mgzavrebi.com
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Группа MGZAVREBI образовалась в Тбилиси в 2006 году и изначально существовала как трио, которое впоследствии разрослось до группы из 7 человек. MGZAVREBI имеет нестандартный набор инструментов. Как много вы знаете коллективов, где есть, например, кахон, пандури (нечто вроде грузинской балалайки), флейта и губная гармошка одновременно? Все это дополняют гитары, клавиши и, конечно, вокал.

В дискографии MGZAVREBI 7 студийных альбомов, последний — Geo — вышел в 2018 году. Как видно, релизами коллектив не балует. А вот новый видеоклип вышел у MGZAVREBI буквально только что — 18 ноября. Коллектив экранизировал песню Ananke.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Фото: mgzavrebi.com

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