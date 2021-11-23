«Впечатались в КАМАЗ». На Народной в аварии поучаствовали две легковые и грузовик

Вечером 23 ноября на Народной улице произошла авария. В ДТП на мосту над железнодорожными путями участвовали две легковые машины и КАМАЗ, рассказала «Фонтанке» очевидица.
По словам женщины, они с мужем ехали в крайнем правом ряду, и вдруг сзади в машину врезалась «Хёндэ» с «водителем из ближнего зарубежья». От сильного удара автомобиль рассказчицы влетел в КАМАЗ.
«Водитель КАМАЗа предложил погреться у него. В нашей машине теперь открывается только одна дверь. По словам водителя «Хёндэ», это вторая у него авария за месяц такая — в телефоне сидел. Ходит как ни в чем не бывало, даже не извинился», — поделилась женщина.
Также она уточнила, что через полчаса после аварии на место приехала полиция, в отношении хозяина «Хёндэ» составили протокол. «Фонтанка» направила запрос в ГИБДД.
«А мы развозили поставку товара в магазины одежды. Теперь клиентам придётся подождать своих заказов...» — резюмировала участница аварии.