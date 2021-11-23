FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +4
73.45р82.77р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

«Впечатались в КАМАЗ». На Народной в аварии поучаствовали две легковые и грузовик

На Народной улице в Петербурге две легковушки столкнулись с КАМАЗом

0
Печать

Вечером 23 ноября на Народной улице произошла авария. В ДТП на мосту над железнодорожными путями участвовали две легковые машины и КАМАЗ, рассказала «Фонтанке» очевидица.


По словам женщины, они с мужем ехали в крайнем правом ряду, и вдруг сзади в машину врезалась «Хёндэ» с «водителем из ближнего зарубежья». От сильного удара автомобиль рассказчицы влетел в КАМАЗ.

ПоделитьсяПоделиться

«Водитель КАМАЗа предложил погреться у него. В нашей машине теперь открывается только одна дверь. По словам водителя «Хёндэ», это вторая у него авария за месяц такая — в телефоне сидел. Ходит как ни в чем не бывало, даже не извинился», — поделилась женщина.

Также она уточнила, что через полчаса после аварии на место приехала полиция, в отношении хозяина «Хёндэ» составили протокол. «Фонтанка» направила запрос в ГИБДД.

«А мы развозили поставку товара в магазины одежды. Теперь клиентам придётся подождать своих заказов...» — резюмировала участница аварии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний