«Впечатались в КАМАЗ». На Народной в аварии поучаствовали две легковые и грузовик

Вечером 23 ноября на Народной улице произошла авария. В ДТП на мосту над железнодорожными путями участвовали две легковые машины и КАМАЗ, рассказала «Фонтанке» очевидица.





По словам женщины, они с мужем ехали в крайнем правом ряду, и вдруг сзади в машину врезалась «Хёндэ» с «водителем из ближнего зарубежья». От сильного удара автомобиль рассказчицы влетел в КАМАЗ.

