Петербургские теннисисты с инвалидностью просят помощи

Фото: БФ «Точка опоры» Поделиться Поделиться







Петербургская сборная по настольному теннису для людей с интеллектуальными нарушениями (спорт ЛИН) давно и успешно представляет на различных соревнованиях как город, так и страну в целом.

Например, Надежда в этом виде спорта уже 20 лет. Она является кандидатом в мастера спорта, неоднократной чемпионкой и призёром чемпионатов Санкт-Петербурга и чемпионатов России. В 2010 году она стала двукратным серебряным призером Европейских игр в Польше. В 2014 году — двукратным победителем турнира в Бельгии. А в 2015-м спортсменка пополнила свою копилку тремя золотыми медалями, завоёванными в Америке. Также в 2014 и 2015 годах она стала обладателем золота в Юнифайд (объединенный спорт) — настольном теннисе, где один спортсмен с нормой интеллекта.



А самый молодой член сборной — Глеб. Ему всего 12 лет, но у него уже 1-й взрослый разряд и целый ряд достижений: он чемпион и призёр первенства Санкт-Петербурга (спорт ЛИН). Также Глеб неоднократно выступал на соревнованиях Специальной олимпиады, где завоевывал только призовые места.

«У всех моих подопечных очень непростые жизнь и судьба. Кто-то сирота, кто-то живет в неблагополучной семье. По возможности помогаем, поддерживаем, направляем. Тренирую я детей и со сложной структурой дефекта. Это очень тяжёлая работа, но и она приносит свои результаты, которым я радуюсь не меньше родителей. Есть воспитанники с синдромом Дауна, с аутизмом», — рассказывает тренер команды Наталья Онуфриенко.

Чтобы добиться успеха на соревнованиях, спортсмены интенсивно тренируются. Из-за этого инвентарь и экипировка очень быстро приходят в негодность. Но вовремя обновлять инвентарь не всегда удаётся — выделенных бюджетных средств просто не хватает. «Фонтанка» рассказывала, насколько сложно и запутанно устроена система поддержки спортсменов с инвалидностью, поэтому им приходиться, что называется, идти с протянутой рукой.



Сборная по настольному теннису тоже не избежала этой участи. Сейчас спортсменам необходима дополнительная экипировка и инвентарь. Всего 14 позиций (накладки, основания, мячи и т.д.). Стоимость одной позиции — от 551 до 8 316 рублей. Общая стоимость — 117 000 рублей.

Спортсмены обратились за помощью в петербургский благотворительный фонд «Точка опоры», который уже 11 лет помогает атлетам с инвалидностью. Фонд открыл сбор.

Поддержать спортсменов можно здесь или связавшись с сотрудниками фонда по тел. (812) 983 72 21, info@fondopora.ru

