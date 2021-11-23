Умная видеокамера или дорожная кофемашина: что присмотреть к «черной пятнице»

«Черная пятница» — повод купить то, о чем давно мечтали, или озаботиться новогодними подарками Фото: depositphotos.com Поделиться Поделиться







Пора, пора порадовать себя долгожданным шопингом со скидками. «Черная пятница» — время, когда можно позволить себе крутые товары по сниженным ценам. Кто-то, как истинный sale-снайпер, заказывает лишь давно отложенные вещи, другой запасается впрок презентами на грядущие праздники, некоторые покупают по сиюминутному желанию. Мы выбрали полезные товары проверенных брендов на AliExpress, и среди них может быть и ваш «краш».

Войдя во вкус, не забывайте проверять условия доставки и применять скидочные купоны! Промокод Woman500new дает скидку 500 рублей при покупке от 1000 рублей для новых пользователей, действует до 31 декабря. Наушники премиального качества

Ценители бренда BOSE говорят, что техника дорогая, но очень качественная. Беспроводные наушники BOSE не только удобно сидят на голове благодаря регулируемому ободу и поворотным динамикам. Непревзойденное качество звучания, три уровня шумоподавления, быстрая подзарядка, возможность управления касанием — характеристики устройства потрясают. Вам не придется снимать девайс, чтобы ответить внезапному собеседнику: позади левого наушника есть кнопка быстрого переключения с прослушивания на разговор.

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Мнение покупателей: «Они идеальны!»

«Наушники эффектные. Потрясающее качество и отличный звук. Шумоподавление снижает громкость внешних звуков на 80–90%. Работает с iPhone. Я очень доволен товаром». Ультразвуковой увлажнитель воздуха с ночником

Во время отопительного сезона необходимо позаботиться о достаточном увлажнении воздуха. Четырехлитровый увлажнитель MIJIA Mist Maker подходит для комнат площадью до 40 квадратных метров. На максимальной мощности прибор потребляет 280 мл воды в час, а на бесшумном режиме способен работать до 36 часов с полным резервуаром. Каждый час влажность будет повышаться на 9%, и вы забудете о пересушенном воздухе. Такой девайс облегчает выздоровление во время сезонных простуд — семьи с детьми оценят.

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«Классный увлажнитель. С задачей справляется на все 100%. Отправили быстро. Дизайн — супер! Почти бесшумный».

«Шикарная штука. Заказ доставили за два дня до Москвы. Прост в использовании и практически бесшумен». Смарт-камера видеонаблюдения Xiaomi Mijia

Спокойствие и безопасность с 30%-й скидкой. Установите камеру видеонаблюдения, чтобы не беспокоиться за сохранность квартиры во время отъезда. Управлять устройством можно удаленно через приложение: угол обзора в 360 градусов позволяет полностью контролировать помещение. Данные сохраняются во встроенной памяти, на внешней SD-карте или записываются в облачное хранилище. Прибор работает от сети, а еще в нем есть функция двусторонней аудиосвязи. Кстати, камеру видеонаблюдения можно использовать как видеоняню.

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«Хорошая камера, крутится в разные стороны, распознает и случайное движение, и человека, и плач ребенка. Подключился без проблем к приложению Mi home. Шнур длинный, около двух метров».

«Камера — супер. Работает отлично, качество картинки соответствует заявленному. Подключилась быстро. Через приложение управляется без проблем, всё на русском». Компактный отпариватель для дома и путешествий

Разгладить мятую ткань порой непросто, особенно если материал требует особого отношения. Любую мятую одежду можно обработать горячим паром, и складки исчезнут на глазах. Ручной отпариватель Xiaomi Mijia за 30 секунд генерирует мощную непрерывную подачу пара. Керамическое покрытие сопла не повреждает волокна ткани, а для шерсти в комплекте с устройством есть специальная насадка. Прибор можно использовать и для обычной горизонтальной глажки. Также мини-парогенератор устраняет пылевых клещей с декоративных подушек, штор, мягкой мебели и детских игрушек.

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«Очень быстро пришел отпариватель, раньше заявленного срока». Ионный фен с интеллектуальным нагревом

Чтобы во время горячей сушки волосы не повреждались, используют специальные термозащитные средства. Мы нашли фен, который бережно обращается с локонами, делает их мягкими и гладкими. Поток отрицательно заряженных ионов препятствует пересушиванию, сохраняет кончики от рассечения, а волосы меньше электризуются. Кроме горячего и холодного обдува есть режим с умным регулированием температуры, чтобы максимально уберечь пряди от травмирования. К слову, небольшой фен легко поместится в сумочку среднего размера.

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«Фен — супер, очень понравился. Не портит волосы, не пересушивает, с ионизацией. Красивая подсветка: голубая — для холодного воздуха, желтая — для горячего. Фен доставили в оригинальной коробке Xiaomi. Продавец положил переходник для европейской розетки».

«Фен очень крутой, я в полном восторге». Миниатюрная мультисковорода

Для тех, кто не любит общие кухни в гостевых домах или кому важно есть свежеприготовленную пищу даже в командировке, мы нашли милейшую электрическую сковородку. В ней можно поджарить яичницу, потушить овощи, сварить кашу и даже приготовить паровые тефтельки. Антипригарное покрытие легко чистится. Аппарат оценят студенты из общежитий, заядлые огородники и любители отдыхать на турбазах. Доставят сковородку за несколько дней.

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«Заказала 13 июня, курьер принес через пять дней. Попробовала сварить кашу — супер!»

«Очень довольна покупкой. Полный комплект и приятные подарочки от продавца. На одного готовить идеально. Все работает отлично. Рекомендую». Сенсорная лампа-органайзер

Лампа на столе у современного школьника не имеет права быть лишь источником света. В корпус осветителя встроен аккумулятор, который питает не только светодиоды, но и служит пауэр-банком для других гаджетов. Цвет и яркость изменяются касанием, в небольшой контейнер поместятся ручки, а еще на лампу можно пристроить смартфон, как на подставку. Если заказать товар сегодня, то его доставят чрезвычайно быстро.

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«Очень достойная лампа, качество — супер! Два цвета: теплый и холодный белый. Спасибо большое продавцу за товар и быструю доставку».

«Клевая лампа, пришла быстро, все элементы на месте. Очень быстрая доставка. Я рада покупке». Черная водонепроницаемая термокуртка для мужчин

Ультралегкая ветрозащитная термокуртка обязательно должна быть в гардеробе. Ее удобно накинуть во время пробежки или надеть вместо дождевика. Простой лаконичный крой делает ветровку универсальной. Материал не пропускает снаружи дождь и ветер, как и защищенная молния, но в то же время отводит влагу от тела и позволяет ему дышать. В наличии размеры до 5XL.

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«Куртка подошла по размеру. Я очень доволен». Воздушный пистолет для чистки техники

Баллончики со сжатым воздухом довольно быстро заканчиваются — в отличие от пыли внутри электроприборов. Для перезаряжаемого воздушного пистолета не нужны расходники. Направленный мощный поток воздуха выдувает пыль из клавиатуры, процессора, кондиционера, узких оконных пазов. Заряженного аккумулятора хватит на 30 минут интенсивной работы. На воздуходувку действует ускоренная доставка.

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«Отличный ручной компрессор. Брал для продувки компов. Идеально подошел! Товар и продавца рекомендую».

«Описание прибора точное. Дует как зверь». Перчатки с подогревом

Лыжные прогулки по лесу, зимняя рыбалка, катание на квадроциклах по снегу станут намного уютнее, если руки будут в гарантированном тепле. Нейлоновые перчатки с хлопковой подкладкой и вшитым нагревательным элементом не дадут пальцам озябнуть. Просто подключите заряженные аккумуляторы, а кнопкой выберите степень нагрева. Покупатели пишут, что перчатки подойдут на ладонь размера M/L. Перчатки за последний месяц заказали более 1000 раз.

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«Перчатки пришли мегабыстро. Качество отменное: плотные, с хорошей строчкой. Даже без подогрева теплыми ощущаются».

«Перчатки очень классные. Качество изготовления на высоте. Подогрев работает отлично!» Портативная кофемашина за полцены

Кофе, который всегда с тобой, — это про миниатюрную кофемашину HiBREW. В дороге, на отдыхе, в командировке не составит труда сделать себе бодрящий напиток. В машину можно заправлять капсулы Nespresso и Dolce, а также молотый кофе. Незаменимый помощник водителя в долгом пути. Сейчас на товар действует классная скидка — 50%!

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«Работаю дальнобойщиком, кофеварку купил для использования в машине. Кофе делает отличный, с пенкой, как положено. Денег своих однозначно стоит. Для водителя просто идеальный вариант, чтобы выпить кофе где и когда захочется».

«Кофемашина хорошего качества, компактная. Удобно пользоваться. Надеюсь, прослужит долго. Кофе получается вкусный. Попробовала неспрессо и молотый, оба хороши! Инструкцию нашла в интернете». Мини-массажер для головы

Небольшой массажер для головы принесет ощутимую пользу. После тяжелого дня просто необходимо снять напряжение, и массаж головы — то что надо! Четыре вращающихся элемента мягко, но настойчиво воздействуют на сухожильный шлем, улучшая кровообращение и снимая усталость. У прибора нескользящая ручка с удобным хватом и водонепроницаемый корпус, поэтому массаж можно совместить с мытьем волос. Устройство заряжается в подставке, которая питается от сети.

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«Классная штука, волосы не запутывает».

«Массажер работает исправно. Пришел в полной комплектации». Утепленные кроссовки с 50%-й скидкой

Кроссовки перестали быть исключительно спортивной обувью, теперь это базовая обувь на все случаи жизни. Чтобы зимой оставаться верной своим предпочтениям, но не простыть, обзаведитесь утепленными кроссовками на толстой подошве. В сочетании с термоносками в них уютно будет и на морозе. Обязательно перед заказом сверьтесь с размерной таблицей, продавец предупреждает, что обувь маломерит.

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«Кроссовки понравились: сделаны аккуратно и очень симпатично смотрятся на ногах. Я очень довольна».

«Отличные кроссовки! И смотрятся очень хорошо, и теплые. В минус 10 на остановке ноги не замерзли». Очень уютная толстовка

Трикотажная толстовка не сдает лидерских позиций, будь то домашний look или городской casual. Присмотритесь к однотонным экземплярам с флисовым начесом. Они невероятно теплые и практичные: вместительный карман, капюшон, нескатывающаяся ткань. В наличии 14 цветов в размерах от S до 3XL, и скидка — более 40%.

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«Классная толстовка: аккуратно сшита, нитки не торчат, в меру плотный флис. На период весна–осень подойдет. Я доволен».

«Толстовка отличная. Товар пришел быстро, это радует. Заказала XXL с расчетом, что будет больше на пару размеров. Кстати, толстовка теплая». Перчатки для сенсорных экранов

Скажите суровое «нет» цыпкам на руках. На морозе и ветру кожа обветривается и покрывается микротрещинками, если пользоваться смартфоном без перчаток. Мы нашли очень популярную модель, которая стоит дешевле 400 рублей. Перчатки с нескользящими ладонями и сенсорными накладками на большом, указательном и среднем пальцах избавят от необходимости оголять руки на холоде. У товара более 14 тысяч положительных отзывов!

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«Доставили в срок. Перчатки отличного качества, продавца и товар рекомендую».

«Идеальные перчатки! Использую несколько месяцев, перчатки не рвутся и не растягиваются. Рекомендую». Электрическая грелка с таймером отключения

Сухое тепло рекомендуют при мышечных зажимах, периодических болях и простудах. Электрическая грелка 30 х 40 см имеет три степени нагрева и отключается автоматически через 90 минут. На ней приятно отогреть озябшие руки и замерзшие ноги, а мягкий чехол можно снять для стирки. На товар действует экспресс-доставка.

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«До максимальной температуры нагревается за пару минут. Большой пульт управления, надежный мощный провод и приятная ткань коврика. Тепло распределяется равномерно. Неплохая альтернатива обычной грелке».

«Качество отличное. Ткань уютная, бархатистая. Нагревается хорошо уже на первом режиме, на третьем становится ощутимо горячей. Доставка очень быстрая».