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На Московском и Ладожском вокзалах открываются пункты вакцинации от Covid-19

Единый медицинский центр (входит в холдинг «Бронка Групп») открывает пункты вакцинации от коронавирусной инфекции на железнодорожных вокзалах Санкт-Петербурга. На Московском вокзале медкабинет начал работать 23 ноября, на Ладожском — начнет 27 ноября.

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По информации Единого медицинского центра, в день планируется прививать до 50 человек, а сами медицинские кабинеты будут работать ежедневно: в будние дни с 9 до 21, в выходные — с 9 до 18 часов. Записаться на прием можно через горячую линию* и сайт Единого центра документов (в структуру которого входит медцентр). К вакцинации допускаются граждане в возрасте от 18 до 60 лет — не только петербуржцы, но и жители Ленинградской области и других регионов, а также нерезиденты РФ. Процедура платная (от 2350 руб.): в стоимость входит осмотр терапевта и вакцинация.

Напомним, в Санкт-Петербурге уже работает пять пунктов вакцинации Единого медицинского центра в разных районах города — Центральном (ул. Красного Текстильщика, д. 10–12, литера В), Выборгском (пр. Энгельса, д. 124, корп. 1, ТРК «Вояж»), Кировском (Ленинский проспект, д. 125), Невском (улица Юннатов, д. 3, литера А) и Московском (ул. Звездная, д. 1, ТРК «Континент»).

*Телефон единой справочной службы Единого медицинского центра: +7 (812) 318–05–67, телефон горячей линии ЕЦД: +7 (812) 777–1000.

Лицензия на медицинскую деятельность: ЛО 50–01 -0111–48 от 08. августа 2019

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