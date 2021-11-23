На Московском и Ладожском вокзалах открываются пункты вакцинации от Covid-19

По информации Единого медицинского центра, в день планируется прививать до 50 человек, а сами медицинские кабинеты будут работать ежедневно: в будние дни с 9 до 21, в выходные — с 9 до 18 часов. Записаться на прием можно через горячую линию* и сайт Единого центра документов (в структуру которого входит медцентр). К вакцинации допускаются граждане в возрасте от 18 до 60 лет — не только петербуржцы, но и жители Ленинградской области и других регионов, а также нерезиденты РФ. Процедура платная (от 2350 руб.): в стоимость входит осмотр терапевта и вакцинация.

