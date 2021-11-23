Расставили сети, а попались сами. В сестрорецком заказнике задержали нелегальных рыболовов

В заказнике «Сестрорецкое болото» задержали двоих браконьеров, незаконно ловивших рыбу. При виде инспектора они пытались избавиться от улова, но это их не спасло.



Как сообщает 23 ноября пресс-служба петербургского комитета по природопользованию, граждане попались во время патрулирования озера Сестрорецкий разлив. В лодке нарушителей лежала пойманная рыба, а еще частично погруженные в воду сети.



Документов у браконьеров при себе не оказалось, и выяснять, кто попался, приехала полиция. Теперь рыболовам грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы до пяти лет — по статье о незаконном вылове водных биологических ресурсов.