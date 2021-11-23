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Расставили сети, а попались сами. В сестрорецком заказнике задержали нелегальных рыболовов

В Сестрорецке задержали мужчин, незаконно ловивших рыбу

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В заказнике «Сестрорецкое болото» задержали двоих браконьеров, незаконно ловивших рыбу. При виде инспектора они пытались избавиться от улова, но это их не спасло.

Как сообщает 23 ноября пресс-служба петербургского комитета по природопользованию, граждане попались во время патрулирования озера Сестрорецкий разлив. В лодке нарушителей лежала пойманная рыба, а еще частично погруженные в воду сети.

Документов у браконьеров при себе не оказалось, и выяснять, кто попался, приехала полиция. Теперь рыболовам грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы до пяти лет — по статье о незаконном вылове водных биологических ресурсов.

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«Напомним, что на 16 особо охраняемых природных территориях действует особый режим охраны. Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды проводят регулярные мероприятия с целью профилактики браконьерства и иных правонарушений на особо охраняемых природных территориях», — уточняют в комитете.

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Комментарии (1)

4eJIoBeK
Пятак за рыбу нормально!
Как раз будут сидеть рядом с насильниками, людоедами и убийцами
По соответствию тяжести как говориться!
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