Расставили сети, а попались сами. В сестрорецком заказнике задержали нелегальных рыболовов

В заказнике «Сестрорецкое болото» задержали двоих браконьеров, незаконно ловивших рыбу. При виде инспектора они пытались избавиться от улова, но это их не спасло.
Как сообщает 23 ноября пресс-служба петербургского комитета по природопользованию, граждане попались во время патрулирования озера Сестрорецкий разлив. В лодке нарушителей лежала пойманная рыба, а еще частично погруженные в воду сети.
Документов у браконьеров при себе не оказалось, и выяснять, кто попался, приехала полиция. Теперь рыболовам грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы до пяти лет — по статье о незаконном вылове водных биологических ресурсов.
«Напомним, что на 16 особо охраняемых природных территориях действует особый режим охраны. Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды проводят регулярные мероприятия с целью профилактики браконьерства и иных правонарушений на особо охраняемых природных территориях», — уточняют в комитете.