Цена Brent упала на 1,3% на фоне ожиданий по продаже нефти из стратегических запасов США и других стран

Цена январского фьючерса на нефть эталонной марки Brent снизилась на 1,3% в ходе торгов 23 ноября. Этому предшествовало решение США открыть стратегический резерв.



По данным на 11:45 мск, цена контракта опустилась до 78,68 доллара за баррель, что на 1,3% ниже отметки закрытия предыдущих торгов. Однако скоро котировки заметили падение и к 16:26 поднялась на уровень 79,95 доллара за баррель. Это на 0,31% выше показателя на старте торгов.



Резкое падение произошло на фоне заявления президента США Джо Байдена о продаже 50 млн баррелей нефти из стратегического запаса страны в течение нескольких месяцев, чтобы добиться снижения цен на топливо для жителей страны. Как сообщает Associated Press, Америка поддержала Китай, Индию, Великобританию и другие страны, которые также используют нефть из резервов.

