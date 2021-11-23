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Цена Brent упала на 1,3% на фоне ожиданий по продаже нефти из стратегических запасов США и других стран

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Цена январского фьючерса на нефть эталонной марки Brent снизилась на 1,3% в ходе торгов 23 ноября. Этому предшествовало решение США открыть стратегический резерв.

По данным на 11:45 мск, цена контракта опустилась до 78,68 доллара за баррель, что на 1,3% ниже отметки закрытия предыдущих торгов. Однако скоро котировки заметили падение и к 16:26 поднялась на уровень 79,95 доллара за баррель. Это на 0,31% выше показателя на старте торгов.

Резкое падение произошло на фоне заявления президента США Джо Байдена о продаже 50 млн баррелей нефти из стратегического запаса страны в течение нескольких месяцев, чтобы добиться снижения цен на топливо для жителей страны. Как сообщает Associated Press, Америка поддержала Китай, Индию, Великобританию и другие страны, которые также используют нефть из резервов.

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Комментарии (6)

f0ntan
А какое вам дело до цены нефти марки Brent? Brent - это не российская нефть. Пусть Байден распечатывает свои стратегические запасы нефти для "снижения" цены нефти. Потом, когда стратегических запасов нефти в Штатах не останется, биржевые цены марки Brent взлетят обратно, как взлетели спот-цены газа в Европе на фоне недозаполненности их газовых хранилищ
Einmerck
Какое это падение? Вот были времена, когда по 5-10% вниз летали, медведи визжали от удовольствия...
Steelpain
Ждут опять когда упадёт цена у России. Когда в Китай экспорт нефти прикрыли санкциями, они занялись перепродажами на танкерах и полностью пополнили свои запасы. Не помню, это кажись 18ый. Они знают за чей чёт будет дальнейший банкет.
Равнение на Брент уже давно становится не актуальным.
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