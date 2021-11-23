В МВД раскрыли загадку перевёртыша в Шушарах. Из «Кадиллака» вытащили двоих

О перевёртыше в районе пересечения Колпинского и Московского шоссе около трёх часов ночи 23 ноября сообщили в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На крыше отдыхал «Кадиллак Эскалейд», сотрудники экстренных служб пытались вернуть его на четыре колеса. Судьбу водителя и пассажиров очевидец не отследил.

В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» рассказали, что авария обошлась без пострадавших. За рулём внедорожника сидел 34-летний мужчина, рядом — пассажирка на четыре года младше. Оба были нетрезвы, уточняют в ведомстве.

«Ночью сотрудники ДПС заметили автомобиль «Кадиллак Эскалейд», который двигался по Московскому шоссе в сторону Колпинского шоссе с нарушениями ПДД. Требования сотрудников полиции остановиться водитель внедорожника проигнорировал, увеличил скорость и попытался скрыться. В ходе преследования на пересечении Московского и Колпинского шоссе водитель преследуемого автомобиля, совершая маневр, не справился с управлением, и автомобиль перевернулся», — рассказывают в полицейском главке.



Внедорожник перевернули и отправили на спецстоянку. Вместо него водитель получил протоколы о мелком хулиганстве и пьяной езде.

