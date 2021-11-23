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Торопливый москвич на легковушке не успел проскочить через пути и попал под трамвай. Один из вагонов сошел с рельсов

В Москве легковушка попала под трамвай

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В Москве неподалеку от ВДНХ столкнулись трамвай и легковой автомобиль. Движение на путях встало.

ДТП произошло 23 ноября в 13:40 в Продольном проезде. Как сообщает пресс-служба столичного дептранса, водитель легковушки при повороте не уступил дорогу и попал под трамвай. Судя по опубликованному видео, после этого машина еще и врезалась в столб.

«В результате столкновения произошёл сход первой тележки вагона», — отметили в ведомстве.

«Дептранс. Оперативно»/Telegram

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В трамвае никто не пострадал. По данным РИА Новости, травмы получили два человека в автомобиле.

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Комментарии (2)

52525252
Теперь оплатит ремонт и простой транспорта.
Static
ДТП в Москве. Нам очень интересно.
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