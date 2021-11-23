FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +4
73.45р82.77р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

В Петербурге представили проект терминала высокоскоростной магистрали. Ради нее предложили снести исторический квартал

Ради строительства терминала ВСМ в Петербурге могут снести исторический квартал в районе ТРЦ «Галерея»

На совете по сохранению культурного наследия 23 ноября представили масштабный проект высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая должна связать Петербург и Москву. Проект может сократить время в пути между главными вокзалами двух столиц менее чем до 3-х часов, однако потребует расчистить центр от исторических зданий, передает корреспондент «Фонтанки». Члены совета согласились в необходимостью сначала создать рабочую группу для детального анализа предложения.

35
Печать

Речь идет о возможном демонтаже зданий в квартале в границах Лиговского проспекта, ТРЦ «Галерея», железной дороги и Транспортного переулка. Разработчики предлагают скорректировать городской закон № 820–7 об объединенных охранных зонах. Участок, на котором планируется разместить терминал, относится к зоне ОЗРЗ-2, и снос там в настоящее время запрещен. Предложенная новелла: дополнить раздел 7 закона («Специальные требования режима использования земель в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 (ОЗРЗ-2)») подпунктом.

ПоделитьсяПоделиться

Первый вариант этого подпункта предполагает общую фразу, что при проведении комплексной реконструкции территории этого кадастрового квартала в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» допускается демонтаж без восстановления. Второй вариант: конкретно перечислить 18 исторических зданий, которые можно будет снести без восстановления, это дома № 50, литеры О, В, М, У, З, Р, Ф, П, Ц, дома 52, литеры А, Д, З, Б, Е, Ж, Л, В и дом № 12, литера А по Транспортному переулку. В том числе в зону строительства попадают корпуса склада Кокоревых и бывшей шоколадно-бисквитной фабрики «Блигкен и Робинсон».

Также проект ВСЖМ предполагает демонтаж пяти дореволюционных зданий станции Фарфоровский пост, в том числе сам вокзал «Фарфоровская». На их месте предлагается построить новую платформу.

Согласно данным презентации, время в пути от Ленинградского до Московского вокзалов должно составить 2 часа 39 минут, непосредственное время в пути — 2 часа 19 минут. В сутки планируется 42 рейса в одну сторону и столько же — в другую с интервалом в среднем около 45 минут (и сокращение интервала до 15–30 минут в часы пик).

Члены совета обратили внимание, что именно их профильный вопрос — сохранение исторического наследия — в презентации не проанализирован, и предложили создать рабочую группу для проработки этого вопроса. С предложением согласился председатель комитета по охране памятников Сергей Макаров. Голосование по вопросу об изменении закона об охранных зонах на голосование вынесен не был. Участники обратили внимание, что корректировка законодательства вне компетенции совета.

По теме (11)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (35)

f0ntan
А улицу Коллонтай перед перекрестком с Дальневосточным повернут к Дальневосточному на 90 градусов
266158300
ну и уродский проект, даже на стадии рендеров мертвый и небрежный, опять у залетных господ графики по освоению денег чешутся. А галерея москвичу главный музей, как её тронуть
f0ntan
Если строится Волковский вокзал и на него с Московского вокзала уберут все дальние поезда, кроме ВСМ, то все платформы дальнего следования со стороны Гончарной/Полтавской будут пустыми. Поэтому терминал ВСМ надо делать не на стороне Лиговского проспекта, а на обратной стороне вокзала, примыкающей к Гончарной, на платформах, где пока прибывают/отправляются поезда дальнего следования, которые собираются с Московского вокзала убрать
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний