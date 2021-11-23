В Петербурге представили проект терминала высокоскоростной магистрали. Ради нее предложили снести исторический квартал

Речь идет о возможном демонтаже зданий в квартале в границах Лиговского проспекта, ТРЦ «Галерея», железной дороги и Транспортного переулка. Разработчики предлагают скорректировать городской закон № 820–7 об объединенных охранных зонах. Участок, на котором планируется разместить терминал, относится к зоне ОЗРЗ-2, и снос там в настоящее время запрещен. Предложенная новелла: дополнить раздел 7 закона («Специальные требования режима использования земель в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 (ОЗРЗ-2)») подпунктом.

Первый вариант этого подпункта предполагает общую фразу, что при проведении комплексной реконструкции территории этого кадастрового квартала в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» допускается демонтаж без восстановления. Второй вариант: конкретно перечислить 18 исторических зданий, которые можно будет снести без восстановления, это дома № 50, литеры О, В, М, У, З, Р, Ф, П, Ц, дома 52, литеры А, Д, З, Б, Е, Ж, Л, В и дом № 12, литера А по Транспортному переулку. В том числе в зону строительства попадают корпуса склада Кокоревых и бывшей шоколадно-бисквитной фабрики «Блигкен и Робинсон».



Также проект ВСЖМ предполагает демонтаж пяти дореволюционных зданий станции Фарфоровский пост, в том числе сам вокзал «Фарфоровская». На их месте предлагается построить новую платформу.



Согласно данным презентации, время в пути от Ленинградского до Московского вокзалов должно составить 2 часа 39 минут, непосредственное время в пути — 2 часа 19 минут. В сутки планируется 42 рейса в одну сторону и столько же — в другую с интервалом в среднем около 45 минут (и сокращение интервала до 15–30 минут в часы пик).

