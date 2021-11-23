В Петербурге представили проект терминала высокоскоростной магистрали. Ради нее предложили снести исторический квартал

Речь идет о возможном демонтаже зданий в квартале в границах Лиговского проспекта, ТРЦ «Галерея», железной дороги и Транспортного переулка. Разработчики предлагают скорректировать городской закон № 820–7 об объединенных охранных зонах. Участок, на котором планируется разместить терминал, относится к зоне ОЗРЗ-2, и снос там в настоящее время запрещен. Предложенная новелла: дополнить раздел 7 закона («Специальные требования режима использования земель в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 (ОЗРЗ-2)») подпунктом.
Первый вариант этого подпункта предполагает общую фразу, что при проведении комплексной реконструкции территории этого кадастрового квартала в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» допускается демонтаж без восстановления. Второй вариант: конкретно перечислить 18 исторических зданий, которые можно будет снести без восстановления, это дома № 50, литеры О, В, М, У, З, Р, Ф, П, Ц, дома 52, литеры А, Д, З, Б, Е, Ж, Л, В и дом № 12, литера А по Транспортному переулку. В том числе в зону строительства попадают корпуса склада Кокоревых и бывшей шоколадно-бисквитной фабрики «Блигкен и Робинсон».
Также проект ВСЖМ предполагает демонтаж пяти дореволюционных зданий станции Фарфоровский пост, в том числе сам вокзал «Фарфоровская». На их месте предлагается построить новую платформу.
Согласно данным презентации, время в пути от Ленинградского до Московского вокзалов должно составить 2 часа 39 минут, непосредственное время в пути — 2 часа 19 минут. В сутки планируется 42 рейса в одну сторону и столько же — в другую с интервалом в среднем около 45 минут (и сокращение интервала до 15–30 минут в часы пик).
Члены совета обратили внимание, что именно их профильный вопрос — сохранение исторического наследия — в презентации не проанализирован, и предложили создать рабочую группу для проработки этого вопроса. С предложением согласился председатель комитета по охране памятников Сергей Макаров. Голосование по вопросу об изменении закона об охранных зонах на голосование вынесен не был. Участники обратили внимание, что корректировка законодательства вне компетенции совета.