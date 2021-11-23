Бастрыкин: СК возбудил 60 уголовных дел по фейковым сообщениям о мерах против коронавируса

Глава Следственного комитета сообщил, что 60 фейковых сообщений о коронавирусе стали уголовными делами. Половину уже передали или готовят к передаче в суд.



Такую статистику Александр Бастрыкин озвучил 23 ноября во время конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».



По его словам, работа следователей сейчас осложнена эпидемиологической ситуацией.



«Вот мы 60 уголовных дел возбудили по фейковым сообщениям в отношении мер против ковида», — цитирует РИА Новости главу СК.



На конференции также было озвучено, что расследование по 34 делам уже завершено.

