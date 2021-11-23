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Бастрыкин: СК возбудил 60 уголовных дел по фейковым сообщениям о мерах против коронавируса

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Глава Следственного комитета сообщил, что 60 фейковых сообщений о коронавирусе стали уголовными делами. Половину уже передали или готовят к передаче в суд.

Такую статистику Александр Бастрыкин озвучил 23 ноября во время конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».

По его словам, работа следователей сейчас осложнена эпидемиологической ситуацией.

«Вот мы 60 уголовных дел возбудили по фейковым сообщениям в отношении мер против ковида», — цитирует РИА Новости главу СК.

На конференции также было озвучено, что расследование по 34 делам уже завершено.

В мае этого года Александр Бастрыкин сообщал, что СК расследует 58 уголовных дел, связанных с распространением коронавируса.

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Комментарии (2)

ProstoZloy
Лучше бы СК возбудился в отношений фейковой борьбы с ковидлой, которую изображает правительство.
Yelda
А где уголовные дела за ввод незаконных ограничений, противоречащих конституции, федеральным законам и здравому смыслу?
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