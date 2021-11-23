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ВЦИОМ: 46% россиян уверены, что медицина РФ справляется с пандемией коронавируса

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Почти половина граждан РФ считает, что российская система здравоохранения «в целом справляется» с нагрузками из-за пандемии коронавирусной инфекции. 6% собеседников государственной службы социологии ВЦИОМ полагают, что отечественная медицина справляется «полностью». 40% ответили — «скорее справляется». Данные опубликованы на сайте организации во вторник 23 ноября.

Фото: ВЦИОМ
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Каждый третий россиянин (33%) считает, что система здравоохранения «скорее не справляется». Каждый шестой гражданин (16%) полагает, что «совершенно не справляется».

При этом за время пандемии отношение к медикам не изменилось у 51% россиян. У 11% оно стало «значительно лучше». 14% заявили стали «несколько лучше» относиться к докторам. Каждый пятый стал относиться к медработникам хуже. Причём 9% — «несколько хуже», а ещё 9% — «значительно хуже».

О том, что медики могут официально давать консультации по телефону сейчас в России знает наверняка лишь 17% граждан. 42% «что-то об этом слышали». 41% услышали про такие опции получения знаний впервые во время опроса. Сами пользовались удалённым консультациями только 20% от тех, кто про них знает. 60% допускают для себя общение с медиками по телефону и интернету. 38% не допускают такого развития событий вообще.

Опрос был проведён 8 ноября 2021 года среди 1600 совершеннолетних россиян методом телефонного опроса.

Фото: ВЦИОМ

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Комментарии (4)

266334903
146% россиян уверены, что ВЦИОМ говорит правду.
Avs7153
46%? 146%!
260657101
Методика опросов ВЦИОМ, ничего не имеет общего с научным подходом, так называемые результаты опросов ВЦИОМ, даже не подтасовка, это просто мусор, на который не стоит обращать внимания.
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