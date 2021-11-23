Противников QR-кодов арестовали на 12 суток на Урале

Как сообщает 23 ноября Znak.com, Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил по 12 суток административного ареста Андрею Подкидышеву и Леониду Привалову — участникам рейда движения «Народный контроль» по торговым центрам, который перерос в акцию против QR-кодов. Десятки активистов ходили по ТЦ и требовали у охранников впустить их внутрь, вопреки указу свердловского губернатора, а также показывали собственные QR-коды о вакцинации. В одном из торговых объектов потребовалось вмешательство Росгвардии.
Правозащитник Сергей Зыков уточнил журналистам, что на активистов составлены протоколы по статье 19.3 КоАП («Неповиновение требованиям сотрудников полиции»).