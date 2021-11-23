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Противников QR-кодов арестовали на 12 суток на Урале

Суд в Екатеринбурге назначил по 12 суток ареста местным противникам QR-кодов.

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Как сообщает 23 ноября Znak.com, Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил по 12 суток административного ареста Андрею Подкидышеву и Леониду Привалову — участникам рейда движения «Народный контроль» по торговым центрам, который перерос в акцию против QR-кодов. Десятки активистов ходили по ТЦ и требовали у охранников впустить их внутрь, вопреки указу свердловского губернатора, а также показывали собственные QR-коды о вакцинации. В одном из торговых объектов потребовалось вмешательство Росгвардии.

Правозащитник Сергей Зыков уточнил журналистам, что на активистов составлены протоколы по статье 19.3 КоАП («Неповиновение требованиям сотрудников полиции»).

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Комментарии (10)

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Начальник (руководитель), отдавший заведомо незаконные приказ или распоряжение, что привело к совершению умышленного преступления подчиненным во исполнение этого приказа (распоряжения), является организатором этого преступления (ч. 3 ст. 33 УК), а лицо, выполнившее такой заведомо незаконный приказ (распоряжение), — его исполнителем (ч. 2 ст. 33 УК)
hal9000
В торговых центрах в принципе ерунда..они никому ненужны..непускают развернулся да и ушел..тем более там сейчас ничего и нет.жесткач начнется когда перекрывать начнут продуктовые магазины...и увольнять с работы.. будет война..
Advart
Когда Закон перестает быть разумным и справедливым и превращается сугубо в инструмент порабощения, то вся система Правосудия теряет доверие, а это ведет к началу хаоса и анархии.
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