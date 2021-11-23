Процедуру получения медсправок для водителей хотят немного поменять

Минздрав подготовил проект, предусматривающий новую процедуру получения водительских медсправок. Это касается определённой категории граждан. Цель — выявление наркозависимых граждан.
Как сообщает 23 ноября «Коммерсантъ», в проекте впервые идёт речь об обязательных лабораторных исследованиях для «групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств», а также в случаях «возврата им удостоверения после истечения срока лишения прав».
Сейчас сначала делается предварительное химико-токсикологическое исследование, а затем, если экспресс-тест оказался положительным, лабораторное исследование. В новом проекте Минздрав предлагает направлять ряд водителей на лабораторный анализ независимо от результата экспресс-теста. Исследование будут назначать наркологи при наличии клинических симптомов наркомании — должно быть три признака одновременно. Это сонливость или возбуждение, тремор рук, «эмоциональная неустойчивость», повышенная потливость, очень низкий пульс, следы уколов, бледность, сухость кожи, учащение или замедление дыхания, тахикардия и т.д.