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Процедуру получения медсправок для водителей хотят немного поменять

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Минздрав подготовил проект, предусматривающий новую процедуру получения водительских медсправок. Это касается определённой категории граждан. Цель — выявление наркозависимых граждан.

Как сообщает 23 ноября «Коммерсантъ», в проекте впервые идёт речь об обязательных лабораторных исследованиях для «групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств», а также в случаях «возврата им удостоверения после истечения срока лишения прав».

Сейчас сначала делается предварительное химико-токсикологическое исследование, а затем, если экспресс-тест оказался положительным, лабораторное исследование. В новом проекте Минздрав предлагает направлять ряд водителей на лабораторный анализ независимо от результата экспресс-теста. Исследование будут назначать наркологи при наличии клинических симптомов наркомании — должно быть три признака одновременно. Это сонливость или возбуждение, тремор рук, «эмоциональная неустойчивость», повышенная потливость, очень низкий пульс, следы уколов, бледность, сухость кожи, учащение или замедление дыхания, тахикардия и т.д.

ГИБДД и Минздрав уже несколько лет добиваются пересмотра системы контроля за водителями-наркоманами. Общий уровень пьянства за рулем в России снижается, а вот количество выявляемых в течение года автомобилистов в наркотическом опьянении держится стабильно на уровне 21–22 тыс. (за шесть месяцев 2021 года их было выявлено около 10 тыс.). 6% «пьяных» ДТП происходит по вине водителей в наркотическом опьянении.

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Комментарии (2)

Никто и звать никак.
6% «пьяных» ДТП.
6 не так уж и много в принципе то. Может все таки бороться с более многочисленными виновниками аварий?
Владислав М
Вопрос только, кто за это заплатит!?
Доктору там может что-то показаться, а гражданин должен разоряться?
С "лишенцами" тоже не ясно, одно дело проверять лишённых за пьянку и наркотики, а другое дело лишённых за нарушение ПДД не связанных с употреблением веществ.
Иначе это превратится в очередную лавочку по извлечению денег у автовладельцев.
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