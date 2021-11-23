Над шоссе Революции клубы дыма. Более 20 пожарных тушат производственное здание

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании поступил незадолго до полудня. Вспыхнула кровля крытого железом одноэтажного здания на шоссе Революции, 88, литера И. Судя по картам, по этому адресу находятся автосервис и магазин мебели. К тушению привлекли четыре расчёта и 21 сотрудника.
В 12:20 пожару присвоили дополнительный ранг сложности 1-БИС. Менее чем через двадцать минут возгорание локализовали на площади в 60 квадратных метров.
«Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.