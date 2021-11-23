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Над шоссе Революции клубы дыма. Более 20 пожарных тушат производственное здание

Здание по повышенному номеру тушили на шоссе Революции

Четыре пожарных расчёта 23 ноября работают на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга, где загорелось производственное здание.

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Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании поступил незадолго до полудня. Вспыхнула кровля крытого железом одноэтажного здания на шоссе Революции, 88, литера И. Судя по картам, по этому адресу находятся автосервис и магазин мебели. К тушению привлекли четыре расчёта и 21 сотрудника.

В 12:20 пожару присвоили дополнительный ранг сложности 1-БИС. Менее чем через двадцать минут возгорание локализовали на площади в 60 квадратных метров.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

«Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

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