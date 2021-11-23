В Петербурге остановился рост числа больных с коронавирусом

Как говорится в эпидемиологической справке от 23 ноября, в Петербурге 6 706 больных находятся на лечении в ковидных стационарах. До этого их число росло: 22 ноября их было 6 765 человек, 21 ноября — 6 739 больных, 20 ноября — 6 658.



Из общего числа 625 находятся в реанимации, а 320 подключены к ИВЛ. За минувшие сутки в больницы Петербурге поступило 280 новых пациентов. Амбулаторно лечатся 34 771. Ещё недавно их было больше 40 тысяч.



За минувшие сутки в Петербурге первично вакцинировали 6 143 человека. Вторую дозу получили 4 885. Полностью привиты 2,11 млн жителей города на Неве. В запасе ещё 755 тысяч доз.

