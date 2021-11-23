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В Кремле заявили, что ждут новых волн коронавируса. Но не стали отвечать на вопрос об ограничениях на Новый год

В Кремле ждут новых волн коронавируса и не готовы отвечать на вопросы о новогодних каникулах

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Вопрос о продлении новогодних праздников в России из-за коронавируса пока является «преждевременным». Об этом 23 ноября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Вы забегаете вперед на новогодние каникулы. Еще до новогодних каникул много времени», — подчеркнул он. По словам Пескова, сейчас в России наблюдается снижение заболеваемости ковидом, однако это не должно обнадеживать.

«Всем понятно, что, скорее всего, нас впереди ожидают новые волны (заболеваемости). И европейцев ожидают. Вы видите, какая сейчас напряженная ситуация у европейцев. Волны идут одна за другой, это объективно», — подытожил пресс-секретарь Путина.

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Комментарии (12)

goodbody
Волн не должно быть если все будут привиты или как ?
Сам не верю, но работающие в крас.зоне говорят что там привитых далеко за 50 %.
Бабаха
А кто-то из привитых задумывался с кем он подписывает добровольное согласие на прививку? Я вот обратил на этот момент внимание. Есть документ, который надо подписать перед уколом. Типа это сделка. Но между кем и кем? С уколотым понятно. А с другой стороны кто?
SU LUX INN
новый год - это коммунистический Праздник! если мы хотим полностью извести совок в Головах, то надо Воспользоваться моментом! под удобным предлогом Запретить новый год, и заменить его на Рождество!
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