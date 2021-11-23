В Кремле заявили, что ждут новых волн коронавируса. Но не стали отвечать на вопрос об ограничениях на Новый год

Вопрос о продлении новогодних праздников в России из-за коронавируса пока является «преждевременным». Об этом 23 ноября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Вы забегаете вперед на новогодние каникулы. Еще до новогодних каникул много времени», — подчеркнул он. По словам Пескова, сейчас в России наблюдается снижение заболеваемости ковидом, однако это не должно обнадеживать.
«Всем понятно, что, скорее всего, нас впереди ожидают новые волны (заболеваемости). И европейцев ожидают. Вы видите, какая сейчас напряженная ситуация у европейцев. Волны идут одна за другой, это объективно», — подытожил пресс-секретарь Путина.