FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +4
73.45р82.77р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Не попойка, а спасательная операция. В Ростове-на-Дону разобрались, зачем врачи лезли в ковидный госпиталь через окно

Ростовчанин снял на видео, как врачи лезут через окно в ковидную больницу

7
Печать

Житель Ростова-на-Дону заснял на видео, как врачи в защитных костюмах забираются через окно в ковидный госпиталь. Очевидцу послышался звон бутылок, поэтому он заподозрил, что медики лезут на тайную попойку, но в больнице всё объяснили иначе.

«В пакетах слышно, что звенят бутылки. Это, наверное, врачи ходили в аптеку за физраствором! Или сейчас нормой считается в грязной обуви лезть в больницу через окно, где лежат больные люди? Двое залезли, третьего я спугнул, он начал угрожать мне физической расправой, а когда понял, что не на того нарвались, — скрылся на территории больницы», — так 23 ноября цитирует горожанина паблик «Ростов Главный» «ВКонтакте».

Автор: Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону

Корреспонденту 161.RU в 7-й горбольнице Ростова пояснили, что на видео попала спасательная операция. Пациентка случайно закрыла себя в палате, и врачи лезли её вызволять. В управлении информационной политики региона также подчеркнули, что женщина переволновалась, ей стало плохо, поэтому медики не стали дожидаться прибытия техслужбы.

«Мужчине, снимавшему это видео, сотрудники объяснили ситуацию. Как видно из видео, ему никто не угрожал. На видео видно, что руки у сотрудников свободные, никаких пакетов у них в руках нет, как и звона бутылок, который услышал снимающий», — рассказал начальник управления Сергей Тюрин.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

SERGEY111
Без очереди лезли на ревакцинацию .
263784231
Случайно закрыла палату изнутри? Э-э, кто-то кого-то пытается держать за идиотов. И скорее всего, пациентка просто решила, что без помощи данных "профессионалов" шансы выжить у неё значительно увеличиваются...
266609970
Не перегар, а дух авантюризма!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний