«Йога — не для христиан». В РПЦ поддержали Курганскую епархию в споре с федерацией йоги РФ

В Синодальном отделе религиозного образования и катехизация РПЦ объяснили, почему христианину нельзя заниматься йогой.
«Йога — это искусство смерти. Сначала человек приучает тело к бесстрастию, это начальный этап, потом приучает душу к полному равнодушию, и потом он отключается от всего, чтобы уйти в небытие. <...> Христиане верят совсем в другое», — заявил 23 ноября в комментарии изданию «Знак.ру» сотрудник Синодального отдела Александр Дворкин.
По его словам, полезна скорее лечебная гимнастика, а не йога. Дворкин отметил, что некоторые врачи предупреждают об опасности растягивания суставов, как это делают йоги.
Профессор религиоведения предупредил, что практика стала популярным брендом, который могут использовать тоталитарные секты. «Но если человек христианин, то йога не для него», — резюмировал Дворкин.
Курганская епархия подготовила листовки о вреде йоги, что не понравилось главе Федерации йоги Сергею Репину. Он утверждает, что практика не является религией и наоборот может оказать позитивное влияние на христиан.