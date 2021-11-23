«Йога — не для христиан». В РПЦ поддержали Курганскую епархию в споре с федерацией йоги РФ

В Синодальном отделе религиозного образования и катехизация РПЦ объяснили, почему христианину нельзя заниматься йогой.



«Йога — это искусство смерти. Сначала человек приучает тело к бесстрастию, это начальный этап, потом приучает душу к полному равнодушию, и потом он отключается от всего, чтобы уйти в небытие. <...> Христиане верят совсем в другое», — заявил 23 ноября в комментарии изданию «Знак.ру» сотрудник Синодального отдела Александр Дворкин.



По его словам, полезна скорее лечебная гимнастика, а не йога. Дворкин отметил, что некоторые врачи предупреждают об опасности растягивания суставов, как это делают йоги.

