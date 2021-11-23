В Петербурге резко упала заболеваемость коронавирусом. Но летальная статистика на спад не идет

Заболеваемость продолжает снижение: накануне был 35 681 случай. В Петербурге же наблюдается еще более резкое падение: всего 1 060 заболевших за 24 часа против 2 215 вчера. Город сместился на четвертое место в стране по этому показателю. На первом по-прежнему Москва с 2 749 случаями, на втором Подмосковье ( 1 871) , на третьем Самарская область ( 1 529 ).

При этом летальная статистика не идет на спад ни в Петербурге, ни по стране. В России за сутки зафиксировали 1 243 смерти от коронавируса — на две больше, чем вчера. В Петербурге скончались 76 человек (77 накануне).

