Заболеваемость продолжает снижение: накануне был
При этом летальная статистика не идет на спад ни в Петербурге, ни по стране. В России за сутки зафиксировали
За весь период пандемии в стране выявили
В Петербурге резко упала заболеваемость коронавирусом. Но летальная статистика на спад не идет
В России за сутки выявили менее 34 тысяч случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили
Заболеваемость продолжает снижение: накануне был
При этом летальная статистика не идет на спад ни в Петербурге, ни по стране. В России за сутки зафиксировали
За весь период пандемии в стране выявили
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