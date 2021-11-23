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В Петербурге резко упала заболеваемость коронавирусом. Но летальная статистика на спад не идет

В России за сутки выявили менее 34 тысяч случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 33 996 новых случаев коронавируса. Об этом 23 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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Заболеваемость продолжает снижение: накануне был 35 681 случай. В Петербурге же наблюдается еще более резкое падение: всего 1 060 заболевших за 24 часа против 2 215 вчера. Город сместился на четвертое место в стране по этому показателю. На первом по-прежнему Москва с 2 749 случаями, на втором Подмосковье (1 871), на третьем Самарская область (1 529).

При этом летальная статистика не идет на спад ни в Петербурге, ни по стране. В России за сутки зафиксировали 1 243 смерти от коронавируса — на две больше, чем вчера. В Петербурге скончались 76 человек (77 накануне).

За весь период пандемии в стране выявили 9 400 835 случаев коронавируса, из них 774 408 — в Петербурге. Умерли 266 579 человек, из них 25 729 — в Петербурге.

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Комментарии (5)

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Уколотым нельзя официально болеть, иначе полгода куркода скосят
olla
Все-таки народ за идиотов держат? или уровень чиновников такой?
Преподаватель в институте у моего сына рассказала, что её привитые друзья заболели, тест положительный, но врач сказала, что привитым они диагноз короновирус не пишут)) А зачем, говорят, вам ведь куар-код только на полгода оформят))
Аппаратчик мокрой классификации
Всё потому что привитые резко перестали заболевать! :)))
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