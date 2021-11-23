Индия закупит почти 700 тысяч автоматов Калашникова. Контракт подешевел на 100 млн долларов

Минобороны Индии подпишет с российско-индийской компанией Indo-Russian Rifles Private Limited контракт на лицензионное производство 680 тысяч автоматов Калашникова АК-203. Его стоимость составит около 590 миллионов долларов, оружие направят Вооруженным силам страны, сообщает 23 ноября РБК.
По предварительным данным, контракт может быть подписан во время визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели. По словам «близкого к ходу подготовки визита» источника, встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди может состояться 6 декабря.
Изначально стоимость контракта составляла около 688 миллионов долларов, но снизилась почти на 100 миллионов — благодаря «оптимизации вопросов, связанных с налаживанием производства в Индии», рассказали в оборонно-промышленном комплексе Индии. Это подтвердили и в Ростехе: заявили, что эффективная модель производства, выработанная специалистами из двух стран, позволила оптимизировать затраты на «десятки миллионов долларов».