Индия закупит почти 700 тысяч автоматов Калашникова. Контракт подешевел на 100 млн долларов

Минобороны Индии подпишет с российско-индийской компанией Indo-Russian Rifles Private Limited контракт на лицензионное производство 680 тысяч автоматов Калашникова АК-203. Его стоимость составит около 590 миллионов долларов, оружие направят Вооруженным силам страны, сообщает 23 ноября РБК.



По предварительным данным, контракт может быть подписан во время визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели. По словам «близкого к ходу подготовки визита» источника, встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди может состояться 6 декабря.

