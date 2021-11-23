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В Петербурге в ДТП пострадал школьник. В Ленобласти человека вырезали из «Газели» после лобового удара о грузовик

В ДТП под Тосно ранены четверо

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Четыре человека пострадали минувшим вечером в результате ДТП в Тосненском районе Ленинградской области.

Как сообщает Аварийно-спасательная служба региона, 22 ноября около 22:45 на 3-м километре дороги Пионер — Федоровское лоб в лоб столкнулись грузовая «Скания» и «Газель». Травмы получили четыре человека, ехавшие в фургоне, их спасателям пришлось деблокировать при помощи гидравлического инструмента.

В тот же день около 8 часов на улице Ключевой, 11 (Калининский район Петербурга), неработающая 39-летняя женщина на «Шевроле Лачетти» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбила юношу 2004 года рождения, учащегося 11-го класса. Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

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