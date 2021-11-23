У петербурженки списали со счёта миллионные накопления. «Служба безопасности банка» ей не звонила

Полиция Выборгского района выясняет обстоятельства, при которых с банковского счёта немолодой петербурженки пропали сбережения. Деньги списывали с карты не один месяц.



Как стало известно «Фонтанке» 23 ноября, накануне вечером в полицию прямиком из банка направилась 70-летняя петербурженка. В отделении финансовой организации на Луначарского, 11, она планировала актуализировать информацию о состоянии своего счёта, от цифр взяла оторопь.



За несколько месяцев счёт «похудел» на 2,5 млн рублей. В банке удалось выяснить, что деньги списывали с карты в период с июня по сентябрь. Женщина утверждает, что уведомлений об операциях не получала. Звонков от сотрудников службы безопасности банка, следователей, пугающих историями о попавших в ДТП родных, и прочих уловок мошенников она также не вспомнила.

