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У петербурженки списали со счёта миллионные накопления. «Служба безопасности банка» ей не звонила

Пенсионерка заявила о краже 2,5 млн рублей с банковского счёта в Петербурге

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Полиция Выборгского района выясняет обстоятельства, при которых с банковского счёта немолодой петербурженки пропали сбережения. Деньги списывали с карты не один месяц.

Как стало известно «Фонтанке» 23 ноября, накануне вечером в полицию прямиком из банка направилась 70-летняя петербурженка. В отделении финансовой организации на Луначарского, 11, она планировала актуализировать информацию о состоянии своего счёта, от цифр взяла оторопь.

За несколько месяцев счёт «похудел» на 2,5 млн рублей. В банке удалось выяснить, что деньги списывали с карты в период с июня по сентябрь. Женщина утверждает, что уведомлений об операциях не получала. Звонков от сотрудников службы безопасности банка, следователей, пугающих историями о попавших в ДТП родных, и прочих уловок мошенников она также не вспомнила.

В полиции приняли заявление и возбудили уголовное дело о краже.

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Комментарии (16)

f0ntan
Данные своей карты (фамилия, имя, номер, CVC) она сама могла ввести на каком-то фишинговом сайте, очень похожим по внешнему виду на сайт какого-то магазина или маркетплейса. При этом ей никто не звонил, не представлялся родственником или службой безопасности банка. Однако все данные ее карты утекли мошенникам
dimas062
Я как-то барабан заказывал на немецком сайте, так деньги, чуть больше 60 т.р., списались только по данным карты (номер, CVC), как говорится без регистрации и СМС, хотя этот же вредный банк мне блокировал карту в своё время за перевод с подтверждением по СМС. Так что где-то бабуля засветила карточку со всеми данными и какой-то умник закупался с неё.... как вариант.
Mutaborra
Луначарского, 11
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