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Водитель, въехавший в толпу людей на рождественском параде в США, обвинён в предумышленном убийстве

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Власти штата Висконсин (США) предъявили обвинение в предумышленном убийстве 39-летнему Даррелу Бруксу, который вечером в воскресенье въехал на внедорожнике в толпу людей на рождественском параде в центре города Уокешо. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает The Guardian.

По итогам расследования было установлено, что обвиняемый сел за руль автомобиля после произошедшего дома конфликта, цитирует издание заявление начальника полиции Уокешо Дэниэла Томпсона. При этом мотивы мужчины пока до конца не выяснены.

«Фонтанка» писала, что в результате наезда внедорожника на людей, принимавших участие в рождественском параде в Висконсине, погибли 5 человек. Ещё более 40 получили ранения. Также уточнялось, что среди пострадавших — 12 несовершеннолетних и католический священник. Трое человек остаются в критическом состоянии.

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Комментарии (1)

Безработный из Твери
пусть к нам приезжает. У нас такое приключение по трезвости считается преступлением средней степени тяжести и наказывается пару годами колонии-поселения. И то, если не договоришься с родственниками умерших и пострадавших.
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