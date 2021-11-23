У Толстовского дома в центре Петербурга задержали мужчину, который напал с ножом на двух школьников

Полиция Петербурга за несколько часов нашла злодея, который с ножом отнимал телефоны у школьников.
Как стало известно «Фонтанке» 23 ноября, в полицию Кировского района накануне поступили сразу два заявления от родителей школьников о нападении. По предварительной информации, 14-летний мальчик возвращался домой на Народного Ополчения, 93, когда в 18:40 около четвертой парадной на него налетел мужчина, стал махать у лица ножом и требовать телефон. Подросток отдал мобильный, и мужчина убежал. Но, как выяснилось, недалеко. Около 20:30 в парадной дома 9, корпус 2, по Дачному проспекту он зашел в лифт вслед за 12-летней девочкой и попытался отнять у неё вещи. Но она закричала, а потом двери лифта открылись, и школьница убежала.
Подростки смогли точно описать нападавшего, на помощь полицейским также пришли и записи с видеокамер.
В половине первого ночи наряд ГИБДД по составленной ориентировке нашел подозреваемого у дома 17 по улице Рубинштейна. Похищенного у школьника телефона у него не нашли. Задержанный был ранее судим за грабеж.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.