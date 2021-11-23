FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +4
73.45р82.77р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

У Толстовского дома в центре Петербурга задержали мужчину, который напал с ножом на двух школьников

Мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на школьников, задержали на улице Рубинштейна

3
Печать

Полиция Петербурга за несколько часов нашла злодея, который с ножом отнимал телефоны у школьников.

Как стало известно «Фонтанке» 23 ноября, в полицию Кировского района накануне поступили сразу два заявления от родителей школьников о нападении. По предварительной информации, 14-летний мальчик возвращался домой на Народного Ополчения, 93, когда в 18:40 около четвертой парадной на него налетел мужчина, стал махать у лица ножом и требовать телефон. Подросток отдал мобильный, и мужчина убежал. Но, как выяснилось, недалеко. Около 20:30 в парадной дома 9, корпус 2, по Дачному проспекту он зашел в лифт вслед за 12-летней девочкой и попытался отнять у неё вещи. Но она закричала, а потом двери лифта открылись, и школьница убежала.

Подростки смогли точно описать нападавшего, на помощь полицейским также пришли и записи с видеокамер.

В половине первого ночи наряд ГИБДД по составленной ориентировке нашел подозреваемого у дома 17 по улице Рубинштейна. Похищенного у школьника телефона у него не нашли. Задержанный был ранее судим за грабеж.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Vod
Можно ошибиться однажды , могут пришить дело второй раз, но третий и далее это уже образ жизни, так почему такие продолжают выходить снова и снова? ждем когда постареет или устанет? Разве не более правильно будет , что бы подобные жили с подобными навсегда?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний