Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной за сезон, в Ленобласти зафиксировано минус 16

В Ленинградской области столбик термометра ночью 23 ноября опустился до минус 16 градусов. В соседних регионах было чуть меньше: в Смоленской, Тверской, Ярославской и Рязанской областях — минус 12,5, в Вологодской — минус 13. Об этом сообщает Центр «ФОБОС».
Рекорд поставлен и в обеих столицах. В Петербурге зафиксировано минус 4,6 градуса. Предыдущий минимум был в понедельник, 22 ноября, — минус 3,8 градуса.
В Подмосковье подморозило до минус 9,9 — в Черусти, в Новой Москве — минус 9,0 (Михайловское). На метеостанции ВДНХ минимальная температура составила минус 6 градусов, что на 2,2 градуса ниже, чем было 10 ноября.
«В подобной синоптической ситуации, когда погоду формирует антициклон, самая низкая температура воздуха наблюдается в момент, близкий к восходу солнца, — отмечают синоптики. — По нашим прогнозам, морозной будет в регионе и предстоящая ночь, а уже днём в среду тёплый атмосферный фронт принесёт с собой облака, небольшой снег и новую волну атлантического тепла».