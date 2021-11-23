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Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной за сезон, в Ленобласти зафиксировано минус 16

Впервые за сезон 10-градусные морозы пришли в центральную часть Европейской России. Помог антициклон, очистивший небо от плотных туч.

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В Ленинградской области столбик термометра ночью 23 ноября опустился до минус 16 градусов. В соседних регионах было чуть меньше: в Смоленской, Тверской, Ярославской и Рязанской областях — минус 12,5, в Вологодской — минус 13. Об этом сообщает Центр «ФОБОС».

Фото: Юлия Яковлева / «Фонтанка.ру»
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Рекорд поставлен и в обеих столицах. В Петербурге зафиксировано минус 4,6 градуса. Предыдущий минимум был в понедельник, 22 ноября, — минус 3,8 градуса.

В Подмосковье подморозило до минус 9,9 — в Черусти, в Новой Москве — минус 9,0 (Михайловское). На метеостанции ВДНХ минимальная температура составила минус 6 градусов, что на 2,2 градуса ниже, чем было 10 ноября.

«В подобной синоптической ситуации, когда погоду формирует антициклон, самая низкая температура воздуха наблюдается в момент, близкий к восходу солнца, — отмечают синоптики. — По нашим прогнозам, морозной будет в регионе и предстоящая ночь, а уже днём в среду тёплый атмосферный фронт принесёт с собой облака, небольшой снег и новую волну атлантического тепла».

Фото: Юлия Яковлева / «Фонтанка.ру»

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