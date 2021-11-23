«Это психическое расстройство у меня». На севере Петербурга задержали мужчину, который трогал школьницу

В Выборгском районе полицейские задержали мужчину, который распустил руки при встрече со школьницей на проспекте Луначарского.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 23 ноября, уголовное дело по статье «Развратные действия» возбудили после того, как 2 ноября в полицию пришла местная жительница. Она рассказала, что к 15-летней дочери, гулявшей у дома 38 по проспекту Луначарского, пристал мужчина. Он зажал школьницу и трогал её за интимные места.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Выборгского района была установлена причастность к совершению данного преступления мужчины 1990 года рождения, ранее не судимого», — сообщает главк.
Подозреваемого задержали у школы на Полюстровском проспекте.
В разговоре с полицейскими мужчина сказал, что трогал девочек и что у него «психическое расстройство».
ГУ МВД по Петербургу
В уголовном розыске полагают, что от действий задержанного пострадала не одна школьница. Если Вы пострадали от действий вышеуказанного мужчины, просьба сообщить по телефону +7 953 353–31–93