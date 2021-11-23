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«Это психическое расстройство у меня». На севере Петербурга задержали мужчину, который трогал школьницу

У школы на Полюстровском нашли мужчину по делу о развратных действиях в отношении школьницы

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В Выборгском районе полицейские задержали мужчину, который распустил руки при встрече со школьницей на проспекте Луначарского.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 23 ноября, уголовное дело по статье «Развратные действия» возбудили после того, как 2 ноября в полицию пришла местная жительница. Она рассказала, что к 15-летней дочери, гулявшей у дома 38 по проспекту Луначарского, пристал мужчина. Он зажал школьницу и трогал её за интимные места.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Выборгского района была установлена причастность к совершению данного преступления мужчины 1990 года рождения, ранее не судимого», — сообщает главк.

Подозреваемого задержали у школы на Полюстровском проспекте.

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В разговоре с полицейскими мужчина сказал, что трогал девочек и что у него «психическое расстройство».

ГУ МВД по Петербургу

В уголовном розыске полагают, что от действий задержанного пострадала не одна школьница. Если Вы пострадали от действий вышеуказанного мужчины, просьба сообщить по телефону +7 953 353–31–93

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Комментарии (2)

W Bons
экий пупсик , похож на персонажа из моей школы , который будучи старшеклассником лапал раносозревшую фактурную малолетку прилюдно прямо в школе , правды ради нужно признать , что у меня , на тот момент восьмиклассника , да и у многих других пацанов девица эта вызывала мысли совершенно неоднозначные , но все держали себя в рамках
Штиль
У этого "психического" такая грудь ( ! ), что он сам себя может трогать и наслаждаться.
Но, если серьёзно, - от таких упырей психологическая травма у детей чуть ли не на всю жизнь.
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