Двух подростков нашли под окнами в Петербурге. За жизнь девушки борются врачи, юноша погиб

Два подростка с разницей в пару часов были обнаружены в Красногвардейском районе Петербурга под окнами зданий. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 ноября.

В пятом часу вечера в дежурную часть полиции позвонили, чтобы сообщить о трупе 13-летнего юноши у дома 9/2 по улице Передовиков. Тело было найдено под общими балконами.



Спустя пару часов скорая помощь поехала к торговому комплексу «Заневский каскад». Им поступила заявка о 14-летней девушке с тяжелыми травмами. До трагедии ее видели на крыше ТК. С многочисленными ушибами и переломами она доставлена в больницу имени Раухфуса.

