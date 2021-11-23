FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: +4
73.45р82.77р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Двух подростков нашли под окнами в Петербурге. За жизнь девушки борются врачи, юноша погиб

На севере Петербурга под окнами нашли школьников

0
Печать

Два подростка с разницей в пару часов были обнаружены в Красногвардейском районе Петербурга под окнами зданий. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 ноября.

В пятом часу вечера в дежурную часть полиции позвонили, чтобы сообщить о трупе 13-летнего юноши у дома 9/2 по улице Передовиков. Тело было найдено под общими балконами.

Спустя пару часов скорая помощь поехала к торговому комплексу «Заневский каскад». Им поступила заявка о 14-летней девушке с тяжелыми травмами. До трагедии ее видели на крыше ТК. С многочисленными ушибами и переломами она доставлена в больницу имени Раухфуса.

Материалы по обоим инцидентам переданы в ГСУ СК по Петербургу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний