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После покупки суши в Сибири отравились 46 человек, в том числе 19 детей

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После посещения магазина-кафе «Суши-Хаус» в городе Татарске Новосибирской области симптомы отравления почувствовали 46 человек, сообщает 23 ноября NGS. Накануне были госпитализированы не менее 20 человек.

«Сейчас, по оперативным данным, пострадало 46 человек. 19 из них — дети», — цитирует издание прокурора Татарского района Илью Черкаса.

Следственное управление СК по Новосибирской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В сообщении СК говорится о 30 пострадавших.

«В период с 20 по 21 ноября не менее 30 местных жителей после употребления продуктов питания, приобретенных ими в указанном магазине-кафе 19 ноября, обратились в медицинское учреждение с жалобами на плохое самочувствие, где им был поставлен диагноз «острая кишечная инфекция, гастроэнтерит». В настоящее время по уголовному делу следователем проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления», — отмечается в информации СК.

Фото: Фото nsk.sledcom.ru
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Основатель сети «Суши-Хаус» Мария Рыжова заявила NGS, что пострадавшие не предоставили доказательств покупки суши в заведении. Сеть намерена настаивать на независимой экспертизе продуктов.

Фото: Фото nsk.sledcom.ru

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Комментарии (1)

Бабаха
странный диагноз. Очень странный. Портит всю статистику.
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