После покупки суши в Сибири отравились 46 человек, в том числе 19 детей

После посещения магазина-кафе «Суши-Хаус» в городе Татарске Новосибирской области симптомы отравления почувствовали 46 человек, сообщает 23 ноября NGS. Накануне были госпитализированы не менее 20 человек.
«Сейчас, по оперативным данным, пострадало 46 человек. 19 из них — дети», — цитирует издание прокурора Татарского района Илью Черкаса.
Следственное управление СК по Новосибирской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В сообщении СК говорится о 30 пострадавших.
«В период с 20 по 21 ноября не менее 30 местных жителей после употребления продуктов питания, приобретенных ими в указанном магазине-кафе 19 ноября, обратились в медицинское учреждение с жалобами на плохое самочувствие, где им был поставлен диагноз «острая кишечная инфекция, гастроэнтерит». В настоящее время по уголовному делу следователем проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления», — отмечается в информации СК.
Основатель сети «Суши-Хаус» Мария Рыжова заявила NGS, что пострадавшие не предоставили доказательств покупки суши в заведении. Сеть намерена настаивать на независимой экспертизе продуктов.