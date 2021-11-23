После покупки суши в Сибири отравились 46 человек, в том числе 19 детей

После посещения магазина-кафе «Суши-Хаус» в городе Татарске Новосибирской области симптомы отравления почувствовали 46 человек, сообщает 23 ноября NGS. Накануне были госпитализированы не менее 20 человек.



«Сейчас, по оперативным данным, пострадало 46 человек. 19 из них — дети», — цитирует издание прокурора Татарского района Илью Черкаса.



Следственное управление СК по Новосибирской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В сообщении СК говорится о 30 пострадавших.

