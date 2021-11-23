В коммуналке на Гражданке нашли мертвого мужчину с рваной раной в области паха

Эксперты устанавливают причину смерти мужчины, тело которого нашли в запертой квартире в Калининском районе.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 ноября, в полицию накануне около десяти утра обратился 59-летний местный житель. Он сообщил, что не может попасть в коммунальную квартиру в доме 15, корпус 1, по Тимуровской улице. По его словам, сосед заблокировал чем-то дверь.



На место выехали сотрудники ближайшего 17-го отдела полиции. Когда дверь в помещение вскрыли, то полицейские нашли в одной из комнат мертвого 41-летнего мужчину. По предварительной информации, на теле погибшего была одна рваная рана в области паха, а нож лежал рядом. Также в комнате нашли пакет с веществом белого цвета, который направили на экспертизу.

