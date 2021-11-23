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В коммуналке на Гражданке нашли мертвого мужчину с рваной раной в области паха

Мертвого мужчину с раной в области паха нашли в коммунальной квартире на Тимуровской улице

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Эксперты устанавливают причину смерти мужчины, тело которого нашли в запертой квартире в Калининском районе.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 ноября, в полицию накануне около десяти утра обратился 59-летний местный житель. Он сообщил, что не может попасть в коммунальную квартиру в доме 15, корпус 1, по Тимуровской улице. По его словам, сосед заблокировал чем-то дверь.

На место выехали сотрудники ближайшего 17-го отдела полиции. Когда дверь в помещение вскрыли, то полицейские нашли в одной из комнат мертвого 41-летнего мужчину. По предварительной информации, на теле погибшего была одна рваная рана в области паха, а нож лежал рядом. Также в комнате нашли пакет с веществом белого цвета, который направили на экспертизу.

Мужчина скончался за два дня до своего дня рождения. В комнате он проживает один после смерти родителей.

В начале 2010-х он привлекался к уголовной ответственности за хранение и распространение наркотиков.

Причина его смерти устанавливается.

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Комментарии (2)

Noisymouse
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