Иностранец в Петербурге взял каршеринг по чужому аккаунту и катался два дня, пока не попался

По подозрению в угоне «КИА Рио» задержан 21-летний гость города. Он нашёл лёгкий способ достать себе машину, но ненадолго.
Как стало известно «Фонтанке» 23 ноября, в ночь на понедельник на Бестужевской улице, 34, сотрудники ГИБДД Калининского района остановили каршеринговую «КИА Рио». За рулём оказался парень, приехавший из Узбекистана, без регистрации в Петербурге. Права на использование машины у него тоже не было, он взял аккаунт земляка. При этом он катался уже два дня: за руль «Рио» сел днём 20 ноября на улице 2-й Луч.
После задержания 22 ноября сотрудник каршеринговой компании подал в полицию заявление о неправомерном завладении автомобилем стоимостью 1,4 миллиона рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Иностранца задержали. Автомобиль был помещён на штрафстоянку.