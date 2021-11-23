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Петербурженка в канун своего тридцатилетия родила дома мальчика, который умер

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Тело новорожденного забрали в морг из квартиры в 5-м Предпортовом проезде в ночь на понедельник. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 ноября. Женщина родила за пару часов до своего тридцатилетия. К сожалению, мальчик не дышал.

Сообщение об умершем младенце поступило в дежурную часть полиции около одиннадцати вечера. Звонил 33-летний инженер. Он заявил, что его жена родила мальчика, который не дышит.

На место приехала следственно-оперативная группа, в это время роженицу уже госпитализировали в реанимацию роддома на Малой Балканской. Материалы переданы в ГСУ СК по Петербургу.

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Комментарии (1)

Никто и звать никак.
Возраст указан в контектсе старорождения??
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