Петербурженка в канун своего тридцатилетия родила дома мальчика, который умер

Тело новорожденного забрали в морг из квартиры в 5-м Предпортовом проезде в ночь на понедельник. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 ноября. Женщина родила за пару часов до своего тридцатилетия. К сожалению, мальчик не дышал.



Сообщение об умершем младенце поступило в дежурную часть полиции около одиннадцати вечера. Звонил 33-летний инженер. Он заявил, что его жена родила мальчика, который не дышит.



На место приехала следственно-оперативная группа, в это время роженицу уже госпитализировали в реанимацию роддома на Малой Балканской. Материалы переданы в ГСУ СК по Петербургу.

