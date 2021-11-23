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Автобус в Болгарии вспыхнул после ДТП, погибло много детей

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В результате ДТП на дороге София — Благоевград ночью 23 ноября погибли 45 человек, сообщает BGNES.

Автобус из Македонии въехал в Болгарию вчера вечером. Сегодня около 3 часов на 31-м километре трассы он попал в ДТП и загорелся.

В автобусе находились 52 человека. Среди жертв — 12 несовершеннолетних, в том числе двое близнецов. Водитель тоже скончался. Выжили две женщины и пятеро мужчин, они госпитализированы.

На данном участке трассы есть проблемы, всё лето там ремонтировали ямы, рассказал журналистам дорожный эксперт.

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Комментарии (2)

Никто и звать никак.
Фигасебеутроновости...
alexpv
По степени летальности почти как самолёт(
Соболезнования и царствие небесное.
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