Автобус в Болгарии вспыхнул после ДТП, погибло много детей

В результате ДТП на дороге София — Благоевград ночью 23 ноября погибли 45 человек, сообщает BGNES.



Автобус из Македонии въехал в Болгарию вчера вечером. Сегодня около 3 часов на 31-м километре трассы он попал в ДТП и загорелся.



В автобусе находились 52 человека. Среди жертв — 12 несовершеннолетних, в том числе двое близнецов. Водитель тоже скончался. Выжили две женщины и пятеро мужчин, они госпитализированы.



На данном участке трассы есть проблемы, всё лето там ремонтировали ямы, рассказал журналистам дорожный эксперт.

