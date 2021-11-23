Ученые установили, какие породы кошек самые «математически красивые»

Биологи, изучающие кошек, совместно со специалистами портала All About Cats применили к фотографиям кошек 46 самых известных пород «золотое сечение» — математическую концепцию, которая определяет привлекательность через пропорции. Об этом 22 ноября сообщает «Популярная механика».
Согласно данным исследования, в тройку самых симпатичных усатых вошли норвежские лесные, русские голубые и мэнские кошки. Наименее красивыми оказались гималайская, петерболдская и персидская породы.
«Измеряя расстояние между определенными точками на лице, такими как глаза, нос и рот, мы смогли вычислить, насколько точно пропорции лица каждой кошки совпадают с золотым сечением», — пояснили ученые.
Исследователи ранжировали каждую породу, основываясь на том, насколько их оценка отклонялась от стандарта. Полный перечень можно посмотреть на сайте All About Cats.